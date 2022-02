Enquanto aguarda a aprovação para parcelar em até 10 vezes, a Secretaria da Economia alterou provisoriamente o calendário de pagamento do imposto e de licenciamento de 2022 para motoristas com placas de finais 1, 2 e 3. A data limite para o pagamento das três faixas passou para o mês de junho

Publicado: 24.02.2022

O Governo de Goiás enviou projeto de Lei para a Assembleia Legislativa para parcelar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 10 vezes. Enquanto aguarda a aprovação, a Secretaria da Economia alterou provisoriamente o calendário de pagamento do imposto e de licenciamento de 2022 para motoristas com placas de finais 1, 2 e 3. A data limite para o pagamento das três faixas passou para o mês de junho.

O subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Borges Vitoi, esclarece que “a mudança nas datas foi publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado no dia 16 deste mês”. Também foram alterados os prazos para o pagamento da segunda parcela para as placas com finais 1, 2 e 3. O vencimento passou para maio, em dias alternados.

Pela Instrução Normativa da Secretaria da Economia divulgada em dezembro do ano passado, o contribuinte com a placa de final 1 deveria pagar a segunda parcela no dia 24 de fevereiro. Agora passou para 2 de maio. O motorista com a placa de final 2 deveria pagar a segunda parcela em 3 de março. Agora a data é 3 de maio. Já o motorista com placa de final 3 pagaria a a primeira parcela em 3 de março. A nova data agora será 4 de abril.

Outras mudanças no calendário poderão ser feitas após aprovação de nova lei pela Assembleia Legislativa com reflexos no pagamento do Imposto do ano em curso e serão amplamente divulgadas no site e nas redes sociais do governo.