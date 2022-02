São oferecidas 10 vagas para gestores de engenharia, com salários de R$ 11,8 mil. Interessados têm até dia 24 de março para se inscrever, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 140 e as provas serão aplicadas em Goiânia, no dia 10 de abril de 2022

Publicado: 24.02.2022

O Governo de Goiás abriu, nesta quarta-feira (23/2), o prazo para a inscrição de interessados em participar do concurso público para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). São oferecidas 10 vagas para gestores de engenharia, com salário de R$ 11,8 mil e carga horária de 40 horas semanais. O edital 02/2022 foi publicado no último dia 9, pela Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Das 10 vagas ofertadas neste certame, nove são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada a pessoa com deficiência. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico: www.idib.org.br, até o dia 24 de março. A taxa de inscrição é de R$ 140,00 e as provas serão aplicadas em Goiânia, no dia 10 de abril de 2022.

Clique aqui para conferir edital e se inscrever

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) é o responsável pela realização de todo o processo de seleção, que ocorrerá em três etapas. As duas primeiras são as provas objetivas e dissertativa, ambas com caráter classificatório. Na terceira etapa, haverá a análise de títulos. A previsão é de que o resultado seja publicado em 15 de junho de 2022.

Mais informações pelo e-mail: goinfra@idib.org.br ou pelo telefone: 0800-8782696.

Fonte: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)

