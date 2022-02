Durante o evento, a pré-candidatura de Alexandre Baldy ao Senado Federal foi reforçada pelos presentes

Publicado: 24.02.2022

O Encontro Progressistas Goiás 2022, realizado nesta quarta-feira (23), no Centro de Convenções de Goiânia, reuniu mais de 600 pessoas entre deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças da sigla em Goiás. Durante o evento, a pré-candidatura de Alexandre Baldy ao Senado Federal foi reforçada pelos presentes, assim como as pré-candidaturas de deputados federais e estaduais do partido.

O evento contou com a presença de 21 prefeitos entre progressistas e aliados de outros partidos. Entre eles estava o presidente da Agência Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Goianira, Carlão da Fox (PSDB) e o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (MDB). Entre os prefeitos de outros partidos também estavam Cássia Dourado (PSDB), de Santa Isabel, Rodrigo Mendonça, do município de Cachoeira Alta, e Vando Vitor (PSDB), de Palmeiras de Goiás.

Entre os deputados estaduais estavam presentes Amilton Filho (Solidariedade), Wilde Cambão (PSD) e Álvaro Guimarães (DEM). O deputado federal progressista Adriano do Baldy também esteve presente durante todo o encontro.

Em seu discurso, Baldy afirmou que o objetivo do encontro é fortalecer a sigla para que a família Progressistas seja ainda maior e mais forte. “Quero agradecer de coração a cada um e cada uma que vieram de cada canto e cada cidade do nosso querido e amado estado de Goiás para prestigiar o nosso encontro estadual do Progressistas. O nosso intuito é fortalecer o nosso partido, dar cada vez mais condições e preparo, no âmbito jurídico e legal, para que a gente possa ter um partido forte que cresça com projetos fortes”, disse.

Ele lembrou que o evento desta quarta-feira será o primeiro de uma série de reuniões que serão feitas por todo o estado de Goiás. “Esse encontro é o primeiro de alguns que faremos no nosso estado nos próximos meses. A gente vai em cada região ter encontros regionais e setoriais, para levarmos a discussão, o debate e a construção de novas ideias. Justamente pensando em como vocês que estão aqui pensam: construir uma vida melhor para cada um dos nossos milhões de goianos”, reiterou.

Pré-candidatura

A pré-candidatura de Baldy ao Senado foi respaldada por todos os presentes. Prefeitos e lideranças presentes enfatizaram a importância do nome do ex-ministro das cidades nas eleições da chapa majoritária em 2022.

Um deles foi o prefeito de Serranópolis, Tárcio Dutra. “Com o nosso senador Alexandre Baldy e o nosso deputado federal Adriano do Baldy teremos a dupla perfeita para buscar desenvolvimento e gestão das nossas cidades”, declarou.

Palestras

O Encontro também contou com palestras de especialistas em direito eleitoral e marketing político. Durante todo o dia, profissionais conversaram e trocaram experiências com as lideranças presentes no encontro.

O advogado eleitoral Colemar Moura, ministrou a palestra “Pré-campanha e Redes Sociais”, e o também advogado eleitoral Danúbio Cardoso, discorreu sobre “Calendário eleitoral e regras para as eleições 2022”.

Para falar sobre marketing e comunicação, a comunicadora e especialista em marketing político, Priscylla Ferreira, realizou a palestra “Comunicação Estratégica e Mobilização”. Já a prefeita de Bela Vista, Nárcia Kelly, também participou com a palestra “Construir Cidades Belas: uma missão de todos”.

“A cidade é do povo, por isso a gente precisa cuidar dela. Cada um tem que fazer sua parte porque construir uma cidade bela é uma missão de todos”, destacou Nárcia durante a palestra. Ela concluiu: “a nossa união é o que realmente faz a diferença para gestões de sucesso”.