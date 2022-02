Repartições públicas vinculadas ao Governo de Goiás estarão fechadas entre o dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira de Carnaval, e a Quarta-Feira de Cinzas, dia 2 de março, até as 14 horas. Serviços indispensáveis como saúde, forças policiais, entre outros, não sofrem alteração

Publicado: 25.02.2022

O feriado de Carnaval 2022 altera horários de prestação de serviços nas repartições públicas vinculadas ao Governo de Goiás. De acordo com a lei ordinária nº 20.756, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, não haverá expediente na terça-feira de Carnaval (1º/3). Nos dias 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira de Carnaval, e 2 de março, Quarta-Feira de Cinzas, até as 14 horas, está instituído ponto facultativo.

As condições de funcionamento estão previstas no decreto nº 10.043, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de fevereiro. Com isso, na maioria dos órgãos, não haverá expediente. Não sofrem mudanças, entretanto, as atividades essenciais, como as que englobam serviços de continuidade indispensável, entre unidades de saúde, policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO) permanecerão fechadas em Goiânia. Na quarta-feira (2/3), o atendimento será retomado normalmente após as 14h. Os colégios e demais unidades educacionais da rede estadual estarão fechados durante o feriado, com recesso nos dias 28 de fevereiro e 2 de março. As aulas retornam na quinta-feira, 3 de março, dia letivo, conforme previsto no calendário escolar 2022.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior, funcionarão em horário especial durante o feriado prolongado de Carnaval. Em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, únicos municípios onde as agências atendem aos finais de semana, as atividades seguem normalmente no sábado (26/2).

Na segunda-feira (28/2), ponto facultativo, e na terça-feira (1º/3), feriado de Carnaval, todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas. Os atendimentos serão retomados, em horário normal, na quarta-feira (2/3) em todo o Estado.

Os serviços permanecem sendo realizados por meio de agendamento prévio, que podem ser feitos acessando os portais: www.vaptvupt.go.gov.br ou expresso.go.gov.br. No endereço eletrônico, é possível também consultar o horário de funcionamento de cada uma das unidades.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)

