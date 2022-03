Medidas possibilitam criação do programa CNH Social, com mais de 17 mil beneficiados e investimento de R$ 25 milhões, e ainda lançamento do Sinaliza Goiás. Na primeira etapa, aporte é de R$ 12 milhões na sinalização viária de municípios do Estado até 2022

Publicado: 02.03.2022

Fotos: Secom

Mudanças estruturais implantadas pela gestão do governador Ronaldo Caiado ao longo de três anos no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) geraram economia de mais de R$ 253 milhões para o bolso dos goianos. Desde 2019, o órgão passa por uma série de ações com objetivo de tornar os serviços mais eficientes aos usuários, com maior aproveitamento dos recursos públicos.

“O que Goiás viveu não quer viver mais. Nós tiramos o Estado das páginas policiais, e hoje não há mais escândalos de corrupção, desvio de dinheiro e enriquecimento com o dinheiro público”, destaca Caiado.

Em gestões anteriores, os serviços oferecidos pela autarquia chamavam atenção negativa pelos altos custos. “O Detran mudou totalmente a maneira de atender as pessoas. Temos transparência nos gastos e reduzimos os valores das taxas, o que mostra o respeito com o cidadão”, descreve o governador.

Algumas das medidas adotadas foram a revisão de contratos com fornecedores e a promoção de cortes de taxas. A de vistoria, por exemplo, caiu de R$ 175,76 para R$ 108; e o registro de contratos de leasing e alienação fiduciária passou de R$ 375,41 para R$ 193,06. Além disso, exames práticos e teóricos da CNH passaram a ser realizados por funcionários do próprio Detran-GO, medida que gerou economia de R$ 13 milhões ao ano.

Iniciativas

A economia dos recursos levou à criação do programa CNH Social, que oferece carteira de habilitação gratuita às pessoas vulneráveis. “É um benefício para quem quer conquistar a tão sonhada carteira de motorista, mas não tem condição de arcar com custos ou mudar de categoria”, pontua o governador.

Com investimento total de R$ 58,3 milhões, o programa atenderá 39.054 pessoas desde sua criação até o final de 2022. A ação já alcançou 17.034 beneficiários, e outras 22.020 vagas serão abertas neste ano, o maior número ofertado até agora.

Segue também em curso o programa Sinaliza Goiás, que vai revitalizar a sinalização viária de todos os municípios do Estado até 2022. Somente na primeira etapa, que atende 127 prefeituras, foram investidos R$ 12 milhões.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás