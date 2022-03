Audições acontecerão em diferentes unidades da Diretoria de Cultura

Publicado: 02.03.2022

Estão abertas, em Anápolis, até 11 de março as inscrições para o programa Bolsa Cultura. São 14 vagas distribuídas entre os cinco grupos de excelência do município com ajuda de custo mensal para os candidatos que forem selecionados na audição. O programa é um investimento da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

As inscrições são realizadas de forma online e os candidatos deverão estar presentes com documento de identidade em mãos no dia, local e horário da audição. Os critérios, requisitos e perfis das vagas estão presentes no edital do Diário Oficial do dia 24 de fevereiro (links abaixo). As audições acontecerão em diferentes unidades da diretoria de cultura com banca examinadora composta por profissionais qualificados.

As vagas estão dispostas da seguinte forma: Companhia Anapolina de Teatro (3 vagas), Corpo de Baile do Teatro Municipal de Anápolis (4 vagas), Coro Sinfônico de Anápolis (5 vagas), Orquestra de Violeiros de Anápolis (1 vaga) e Orquestra Jovem de Anápolis (1 vaga). “Algo muito importante é o cadastro de reserva, pois a qualquer momento, havendo algum desligamento de bolsista, o suplente é informado para ter acesso à bolsa”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins. A duração do cadastro de reserva é até o final de 2022.

Benefício

A bolsa tem o valor de R$ 400, com a condição de que o artista atenda às exigências do programa, como comparecer às apresentações e frequentar os ensaios. “A Bolsa Cultura tem colaborado para que cada vez mais pessoas possam se dedicar ao fazer artístico e ganhar experiência de se apresentar, seguir uma rotina de desenvolvimento coletivo e conhecer o que há de horizonte profissional em sua área”, explica a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Links para a realização das inscrições:

Companhia Anapolina de Teatro

Audições: 15 de março

https://forms.gle/mzSEUM5fKYcYL5jX6

Corpo de Baile do Teatro Municipal

Audições: 18 de março

https://forms.gle/W8gTShtk66NmqkUL6

Orquestra Jovem

Audições: 15 e 17 de março

https://forms.gle/P6VKhG2hv7wSpRUn6

Orquestra de Violeiros

Audições: 18 de março

https://forms.gle/wUG8u2ZDHBXL1LBY6

Coro Sinfônico de Anápolis

Audições: 16 de março

https://forms.gle/3fpVhV4G1dvtbEBc9

Serviço:

Ação: Inscrições para as audições para o programa Bolsa Cultura

Inscrições: até dia 11 de março de 2022

Formulário de inscrição nos links

