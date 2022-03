“A educação é uma colheita a longo prazo, mas estamos plantando uma semente que vai dar frutos muito positivos”, diz governador durante abertura da Campanha da Fraternidade 2022. Chefe do Executivo destacou ações do Estado voltadas para setor educacional, tema escolhido para edição deste ano

O governador Ronaldo Caiado participou, nesta Quarta-feira de Cinzas (02), da abertura da Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A solenidade ocorreu no Auditório da Área IV da PUC Goiás, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, e consolidou o lançamento do tema proposto para 2022: “Fraternidade e Educação”. A data marca ainda o início do período da quaresma para os católicos.

Com o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”, o objetivo geral da Campanha da Fraternidade, conforme a CNBB, é promover o diálogo sobre educação humanizada. Esta é a terceira vez que a iniciativa dedica-se à temática educacional, assunto escolhido anteriormente em 1982 e 1998. Em 2022, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo papa Francisco. A campanha prossegue até o domingo de Páscoa.

O governador Ronaldo Caiado falou sobre a relevância da abordagem. “Tem a ver com a meta principal do nosso governo”, declarou ao mencionar que busca uma transformação social via oportunidades na área. “A educação é uma colheita a longo prazo, mas estamos plantando uma semente que vai dar frutos muito positivos. Vamos mudar essa geração”, completou.

“A Campanha da Fraternidade tem a capacidade de atingir vários segmentos em todo o país e em Goiás. O lema é exatamente aquilo que estamos praticando para trazer uma motivação para que os jovens não desistam da escola”, concluiu.

O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros e Silva, fez uma conclamação à comunidade eclesiástica, educadores e gestores. “Conclamo a criar espaços de diálogos e de parcerias a fim de que todos se comprometam com uma educação que promova a pessoa humana e, portanto, uma sociedade justa, solidária e fraterna”, reforçou.

Para a CNBB, a perspectiva adotada nesta Campanha da Fraternidade compreende a educação não apenas como um ato de escolarização, mas um processo comunitário que envolve diversas esferas. “A busca de soluções precisa envolver ainda mais as famílias, as instituições de ensino e a sociedade como um todo”, pontuou o sacerdote.

Educação de Excelência

Coerente com a linha de reflexão adotada, o governador Ronaldo Caiado defendeu a educação como alternativa para transformar a realidade social e destacou os esforços para consolidar a educação pública em Goiás como um serviço de excelência ao cidadão, com recorde histórico de R$ 3,2 bilhões investidos.

“A educação é uma ferramenta tão forte, modificadora e revolucionária que só as pessoas que tiveram acesso na hora certa entendem a revolução que fizeram na sua família e também para a sua comunidade, para seu Estado e para o mundo”, defendeu o governador. Ele ponderou que pauta suas ações por meios de escuta direta da população, atua para reduzir a criminalidade no ambiente escolar e faz “reformas substantivas” com medidas para promover dignidade e garantir a permanência dos estudantes.

Desde o início de seu mandato, o governador quitou dívidas em atraso deixadas por gestões anteriores na Educação, promoveu a reestruturação e modernização de escolas, bem como a valorização de professores e profissionais que atuam no setor.

Além disso, foram criados programas e iniciativas como o Bolsa Estudo, que concede auxílio mensal aos alunos do ensino médio no valor de R$ 100, Alfamais Goiás, Equipar, Reformar, Reformar+, laboratório de informática, física, biologia e robótica.

O Governo de Goiás promoveu a expansão do número de escolas em tempo integral, aumentou a verba destinada à merenda escolar e distribuiu computadores portáteis, mochilas e uniformes.

