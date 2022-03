Ferramenta gratuita reduz burocracia e beneficia agricultores familiares neste primeiro momento. Cerca de 300 mil pessoas estão habilitadas a utilizar sistema disponibilizado pela Secretaria da Economia

Publicado: 02.03.2022

Foto: Freepik

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, lançou mais uma inovação tecnológica: a Nota Fiscal Fácil (NFF). O aplicativo está disponível para os produtores rurais do Estado, Pessoa Física. Serão contemplados, inicialmente, os agricultores da cadeia produtiva de frutas, verduras e legumes (FLV) de produção própria, nas operações de saídas internas, isentas de impostos.

A Secretaria da Economia já habilitou cerca de 300 mil produtores rurais, cadastrados como Pessoa Física, para utilizar o serviço na emissão de documento fiscal nas transações internas, aumentando a conformidade e a regularidade fiscal. A demanda é principalmente de agricultores familiares que vendem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), do Governo Federal.

O ambiente fiscal para quem tem produção própria muitas vezes é complexo e exige certificação digital ou deslocamento para emissão presencial. A nova ferramenta resolve esse problema. “Principalmente o agricultor familiar, nesse primeiro momento, poderá emitir seu documento fiscal direto pelo celular, de forma gratuita. É um grande ganho para Goiás, que tem na agricultura uma das bases de sua economia”, frisa a secretária Cristiane Schmidt.

O superintendente de Informações Fiscais da secretaria da Economia, Walber Robbson de Santana, explica que o aplicativo foi criado no âmbito do Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat). “A Secretaria da Economia de Goiás foi responsável pela condução conceitual do projeto da NFF. Um orgulho para nossa equipe. Inicialmente, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás estão com sistema habilitado para a ferramenta”, destaca.

Essa é uma oportunidade para o agricultor familiar se profissionalizar. “Os produtores cadastrados na Secretaria da Economia foram automaticamente inseridos no sistema do NFF, de forma que será intuitivo e sem burocracia. No momento em que ele vender o produto já poderá emitir a nota fiscal pelo celular”, frisou o gerente de Informações Fiscais, Luciano Pessoa.

Onde baixar o aplicativo:

No sistema Android basta acessar o aplicativo da Play Store e procurar pelo app “Nota Fiscal Fácil”. No iOS (Iphone), está disponível na App Store.

Fonte: Secretaria da Economia – Governo de Goiás