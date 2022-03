Dois carros, dez computadores e duas geladeiras irão equipar as sedes Sul e Leste e fortalecer o atendimento a crianças e adolescentes de Anápolis

Publicado: 03.03.2022

Na tarde da última quarta-feira, 2, aconteceu a cerimônia de repasse dos novos itens adquiridos para os Conselhos Tutelares, provenientes de emenda parlamentar, no Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis. Foram entregues dois kits de equipamentos que serão utilizados nos Conselhos das regiões Leste e Sul, contendo dois automóveis para uso em atendimento de ocorrências e demandas administrativas durante o expediente, dez computadores para uso dos conselheiros durante o atendimento à população e duas geladeiras para uso interno na sede do Conselho. Além de melhorar a estrutura e a qualidade de trabalho dos conselheiros, as novas aquisições irão agilizar os atendimentos e as demandas da população, reforçando o cuidado com as crianças e adolescentes do município.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, destacou a parceria que destinou os recursos para aquisição dos kits. “Agradeço ao deputado federal, Francisco Junior, que foi quem enviou recursos para que pudéssemos equipar o Conselho Tutelar com geladeiras, computadores e veículos que serão utilizados no trabalho dos conselheiros”, disse.

O deputado falou sobre a importância do trabalho realizado pelo conselho tutelar em Anápolis. “Nossa intenção é dar apoio para aquilo que está bom. Nós sabemos como é a atual gestão da cidade, sabemos da importância dos Conselhos Tutelares, e nossa intenção é continuar apoiando e estruturando o trabalho dos conselheiros que têm feito a diferença”, concluiu.

Além da presença do prefeito Roberto Naves, da primeira-dama Vivian Naves e do deputado federal Francisco Junior, a secretária de Integração Social, Andrea Lins; Gisele Carneiro, representante da Drª Kenia (DPCA); o juiz Carlos Limong do Juizado da Infância e Juventude; a promotora Maysa Morgana (17ª Promotoria de Justiça); a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Márcia Beatriz; e as presidentes dos Conselhos Tutelares Sul e Leste, Kety Coelho e Ângela Aparecida, respectivamente, também compareceram.