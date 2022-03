Restam poucas doses do imunizante em Anápolis e a Semusa aguarda orientação do governo federal sobre novas remessas e andamento do esquema vacinal

Publicado: 03.08.2022

Quem precisa tomar a segunda dose ou a dose de reforço da AstraZeneca deve procurar a unidade de saúde JK ou João Luiz de Oliveira, das 8h às 16h, e do Recanto do Sol, das 8h às 21h, até esta sexta-feira, 4. É que a partir da próxima semana, este imunizante não estará mais disponível em Anápolis. Com o fim dos estoques da vacina, não há previsão de envio de novas remessas por parte do governo federal.

Pela média diária aplicada, as últimas doses serão suficientes apenas para a vacinação de amanhã. Sobre o envio de mais doses da AstraZeneca e continuidade do esquema vacinal, ainda não há orientação oficial por parte das autoridades nacionais.

Os demais imunizantes continuam sendo aplicados normalmente conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde disponível em anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis. Os pontos da AstraZeneca serão mantidos com o imunizante da Janssen.