Publicado: 04.03.2022

Foto: UEG

A Reitoria da Universidade Estadual de Goiás deu início nesta semana à entrega de 700 computadores de mesa e 70 notebooks para câmpus e unidades universitárias. Os equipamentos atendem às demandas e particularidades dos cursos da Universidade.

Segundo o gerente de Tecnologia da UEG, Diogo Ramos, este foi o maior investimento feito em tecnologia da informação pela Universidade. “O investimento foi de R$ 4,6 milhões, com recursos do Tesouro”, explica.

O diretor do Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas, professor Joílson Reis, diz que a prioridade maior foi atender os alunos, que terão maior aprendizado. “Eles poderão experimentar softwares melhores, com capacidade de processar imagens, simuladores e realizar projetos específicos dos cursos. Com isso, abre um leque de aplicações para que os professores estimulem os alunos”, salienta.

Segundo o diretor de Gestão Integrada,Talles Mendes de Castro, os computadores são muito mais potentes que os atuais, com hardwares de processamento e armazenamento mais atuais e rápidos, monitores maiores, garantia de cinco anos, propiciando um enorme ganho em performance. “Assim os alunos da UEG poderão utilizar softwares de última geração, apoiando-os no seu aprendizado”, garante.

“Com essa aquisição, fortalecemos a área acadêmica da Universidade, com incremento de máquinas com tecnologias mais recentes nos laboratórios e bibliotecas dos câmpus e unidades com o propósito de buscar sempre a qualidade dos serviços prestados pela Universidade”, destaca o reitor Antonio Cruvinel.

Os novos equipamentos já estão sendo instalados nos laboratórios de informática e, alguns, também atenderão à demandas administrativas da UEG.

