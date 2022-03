Procon Anápolis também pesquisou a diferença entre os preços de medicação; genéricos são 59,9% mais baratos, em geral

Publicado: 08.03.2022

Foto: arquivo

Ao contrário dos dois primeiros meses do ano, em que a batata alcançou preços recordes na cesta básica, agora foi a vez do tomate ficar no topo com variação de 234%, de acordo com levantamento realizado entre os dias 2 e 4 de março pelo Procon Anápolis. O quilo da fruta pode ser encontrado entre R$ 2,99 e R$ 9,99 no mercado, levando em consideração que foram pesquisados 23 itens, de diferentes marcas, em seis estabelecimentos comerciais.

Mas apesar de não ter mantido a posição no topo do ranking, a batata segue com variação considerável, de 127% (acima dos 110% registrados em fevereiro) e preço oscilando entre R$ 2,99 e R$ 6,79. Em seguida, o item que merece mais atenção dos consumidores na hora da compra é a banana, que variou 94%, com valores entre R$ 2,99 e R$ 5,79. A pesquisa completa pode ser acessada por este link.

Medicamentos



Em relação ao preço dos medicamentos, foi levado em consideração os de referência e genéricos. O último tipo teve diferença de preço de 360% no item Nimesulida 100mg, com 12 comprimidos, com valor entre R$, 1,89 e R$ 8,70. Já nos de referência, se destacou o Maleato de Dexoclorfeniramina + Betametasona de 0,4mg/ml 0,05 120ml, com menor preço a R$ 24 e maior a R$ 47 (96% de oscilação).

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 25 de fevereiro em seis drogarias, onde foram pesquisados 50 medicamentos (25 de referência e 25 genéricos). De acordo com o Procon Anápolis, comparando-se os preços médios dos genéricos com os de referência de mesma apresentação, constatou-se que, em média, os primeiros são 59,9% mais baratos do que os demais, o que pode representar uma grande economia no bolso do consumidor.

Van do Procon



Para facilitar a vida dos consumidores, o Procon Anápolis tem um projeto em que uma van visita os bairros que mais recebem registros por parte dos consumidores. O atendimento móvel é o mesmo oferecido na sede, onde os agentes tiram dúvidas, dão orientações e recebem denúncias dos consumidores. O serviço está disponível desde hoje, 7, até quinta-feira, 10, na Vila Fabril, em frente ao Cemei José Epaminondas, Avenida Joaquim Carrijo Moreira. Confira os próximos locais abaixo:

11/03 – Cais Mulher, Jardim Calixto

14 a 18/03 – Praça Bom Jesus, Centro

21 a 25/03 – Parque dos Pirineus – UBS Parque dos Pirineus, Avenida dos Pirineus.