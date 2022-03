O valor total investido pelo Governo de Goiás será de R$ 3,7 milhões. Quatro unidades estaduais são contempladas com recursos para melhoria da infraestrutura e implantação de novos blocos de salas de aula. “Estudantes vão passar para a faculdade que quiserem, porque têm uma educação de qualidade, diz governador”

Publicado: 09.03.2022

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta terça-feira (8/3), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, ordens de serviço para obras de reforma e ampliação de quatro unidades de ensino da rede estadual no município. O valor total investido pelo Governo de Goiás será de R$ 3,7 milhões.

“Tenham certeza de que vamos construir as melhores escolas do País. Vocês terão aqui uma educação melhor do que a das escolas particulares; vocês serão os primeiros no Ideb e no Enem, vão passar para a faculdade que quiserem, porque têm uma educação de qualidade”, destacou o governador Ronaldo Caiado aos alunos, ao falar sobre as provas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e do Exame Nacional do Ensino Médio.

O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, agradeceu ao governador pelas obras iniciadas nos colégios e pela atenção com o município e toda a região. “Dia de muitas entregas em Formosa. Só temos que agradecer por receber benfeitorias do governo, trazidas por Ronaldo Caiado, não só para Formosa, mas para toda a região, que a vida inteira foi esquecida por governantes e, hoje, é uma das que mais recebem visitas e obras do governador.”

Uma das unidades contempladas, o Colégio Estadual Maestro Miguel Affiune vai receber investimentos de R$ 574 mil para a implantação de novo bloco de salas de aula, refeitório com cozinha, além de rampa de acesso e piso. Já a unidade de período integral Hugo Lobo terá R$ 1,6 milhão para a reforma dos pavilhões 2 e 3, implantação de bloco de salas de aula e reforma nas instalações elétricas.

O Colégio Estadual Americano do Brasil recebe R$ 1,1 milhão para reforma e ampliação, construção de novas salas e pintura geral. E o Colégio Estadual Dr. José Balduíno de Sousa Décio tem investimentos de R$ 350 mil para execução de novo bloco de salas de aula, canaletas, calçadas, passarela e pintura completa.

Foto: André Saddi e Hegon Corrêa