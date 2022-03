Oitava edição do Evoeta reúne ex-alunos e revisita clássicos em adaptações de João Guimarães Rosa e Molière

Publicado: 23.03.2022

A 8ª edição do Festival do Dia Internacional do Teatro e do Circo (Evoeta), que começa nesta quinta-feira, 24, e vai até dia 28 deste mês, está com uma programação de apresentações ao público e formação para atores e atrizes. Com o tema “Crias dionisíacas à Casa tornam”, foram convidados ex-alunos que se aperfeiçoaram em instituições acadêmicas. O apoio é da Associação Pró-Cultura Santa das Antas (APCSA) e a realização é da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, da Prefeitura de Anápolis.

A programação conta com a apresentação de peças teatrais, exposição de trabalhos acadêmicos, cortejo cênico e performances artísticas. Os espetáculos acontecem nas sedes da Escola de Teatro de Anápolis (ETA) e da APCSA. “Teremos uma celebração deste mês do Teatro e do Circo apresentando a trajetória daqueles que levam o nome da ETA em sua formação e em sua vida profissional”, destaca a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins.

O público poderá conferir trabalhos autorais e adaptações, como o espetáculo inspirado no conto “Sorôco, sua mãe e sua filha”, de João Guimarães Rosa. O clássico de Molière, “Dramas de um doente imaginário”, também está na programação. As oficinas gratuitas “A fala do corpo: teatro físico e investigações cênicas” e “Presentes mágicos: imaginação e arte para encantar mundos” estão com inscrições abertas. Informações pelo telefone 3902-1501.

Celebração

Parte do festival inclui produções de egressos da ETA criadas na conclusão de suas graduações em artes cênicas e cursos a fins. São temas que passam pela discussão de gênero na representação, questões técnicas e artísticas, como também o resgate histórico do teatro anapolino.

No Dia Internacional do Teatro, 27 de março, um cortejo cênico acontecerá da ETA até a APCSA, com espetáculos nos dois lugares, vídeo-performances feitas no período pandêmico e momento musical com o artista Amós Marcondes. “Vamos comemorar uma das artes que têm sido primordiais em nossa cidade para o crescimento humano, seja nos palcos, na conscientização popular e nas práticas terapêuticas”, aponta a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Confira a programação completa:

Apresentações

Local: Escola de Teatro de Anápolis

Rua Pereira do Lago, Qd. 44 Lt. 13 Bairro Jundiaí

24/03 – A partir das 19 horas

Meia Xicara e Só – Mar (Classificação: 12 anos)

Poltrona – Victor Hugo Maia (12 anos)

25/03 – A partir das 19 horas

Anéis de Antônia – Ale Carneiro (Livre)

Pandemônio – Lupe Oklik (16 anos)

26/03 – A partir das 19 horas

Espetáculo: Sorôco (Livre)

27/03 – A partir das 17 horas

Pela estrada adentro (15 anos)

Dramas de um doente imaginário – Grupo Dramas da Noite (12 anos)

Cortejo Cênico – caminhada dos atores até a Associação Pró-Cultura Santa das Antas (APCSA)

Destino: Sede da Associação – Rua Terezona, 60, Bairro Jundiaí

28/03 – A partir das 19 horas

InVerso – Companhia Anapolina de Teatro (15 anos)

Oficinas

Local: Escola de Teatro de Anápolis – Rua Pereira do Lago, Qd. 44 Lt. 13, Bairro Jundiaí

“A fala do corpo: teatro físico e investigações cênicas” – 25 e 26/03 – 9 às 12 horas

Ministrante: Ludmila Machado – Vagas: 15 vagas – A partir de 15 anos

"Presentes mágicos: imaginação e arte para encantar mundos" – 28/03 – 9 às 18 horas

Ministrante: Marsial Asevedo – Vagas: 15 vagas – A partir de 15 anos

Inscrições pelo telefone: 3902-1501

Trabalhos & TCC’s

Local: Escola de Teatro de Anápolis – Rua Pereira do Lago, Qd. 44 Lt. 13, Bairro Jundiaí

Dia 24/03 – 15 horas – “Transgeneridades: compartilhando, dialogando e tran(s)çando caminhos com as espaços de formação em teatro” – Web conferência transmitida na ETA

Apresentação: Mar

Dia 25/03 – 15 horas – "Anéis de Antônia: design, sensação e cenografia teatral"

Apresentação: Ale Carneiro

Dia 25/03 – 15 horas – "Noções de gesto nos estudos teatrais: gesto imitativo e gesto original"

Apresentação: Alexandre El Afiouni

Dia 26/03 – 15 horas – "Ana Queiroz, a Dama do Teatro Anapolino"

Apresentação: Walace Oliveira

Comemoração Dia Mundial do Teatro – 27 de março

Cortejo Cênico – 19 horas

Concentração: Escola de Teatro de Anápolis – Rua Pereira do Lago, Qd.: 44 Lt.: 13, Bairro Jundiaí

Destino: Associação Pró-Cultura Santa das Antas (APCSA) – Rua Terezona, nº60, Bairro Jundiaí

Performance: Dazzler – Lupe Oklik (Classificação: 14 anos)

Exibição de vídeos-performances, cenas e solos produzidos durante a pandemia

Show Musical com Amós Marcondes