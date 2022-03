Sr. Andrelino, de 121 anos, ficou 5 dias internado na unidade do Governo de Goiás, onde equipe relata bom humor e disposição do paciente, que teve alta nesta quarta-feira. Ele ganhou repercussão na internet no começo de 2022, quando “viralizou” na rede com uma foto sua segurando um bolo de aniversário com os dizeres: “Terror do INSS”

Publicado: 24.03.2022

Foto: Igor Guimarães

Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), recebeu na semana passada um paciente muito especial, o aposentado Andrelino Vieira da Silva, considerado um dos homens mais velhos do mundo, que venceu a dengue, aos 121 anos de idade.

Ele ganhou repercussão na internet no começo de 2022, quando “viralizou” na rede com uma foto sua segurando um bolo de aniversário com os dizeres: “Terror do INSS”. A brincadeira, criada pelos filhos, foi uma forma cômica de celebrar a data, extremamente rara.

Segundo a coordenadora de enfermagem da unidade do Governo de Goiás, Sara Coelho, a internação do sr. Andrelino se deu em virtude de uma dengue tipo C. “Ele chegou em nossa unidade, no último dia 18 de março, apresentando uma queda brusca nas plaquetas. Hoje, dia 23 de março, felizmente, demos alta ao sr. Andrelino. Durante todos esses dias de internação aqui no Ceap-Sol, ele esbanjou simpatia. Brincava com todos da equipe que entravam em seu quarto e fazia questão de caminhar pela unidade”, disse ela.

Apoio

Filho do sr. Andrelino, José Ferreira da Costa (57), que estava acompanhando o pai durante o período de internação, fez questão de ressaltar a qualidade do tratamento que ele recebeu no Ceap-Sol.

“Mesmo com a idade avançada que tem, meu pai é um homem muito ativo. Gosta de dançar forró, faz questão de cozinhar sua própria comida. Quando o vimos se sentindo mal e o trouxemos ao Ceap-Sol, ele imediatamente começou a ser cuidado pela equipe de uma forma muito qualificada e amorosa. Graças a Deus e a essa equipe abençoada, ele recebeu alta e poderemos voltar pra casa e à nossa rotina”, celebrou.

Agradecimento

O diretor-geral da unidade, Bruno Almeida, reforçou o compromisso do Ceap-Sol com a prestação de uma assistência qualificada à população e fez questão de desejar boa sorte ao sr. Andrelino. “Estamos diariamente em busca de prestar um tratamento eficiente a todos os nossos pacientes. Para nós, foi um prazer cuidar da saúde de alguém tão ilustre quanto ‘seu Andrelino’. A ele, desejamos sorte, saúde e, claro, vida longa”, pontuou o diretor.

Com um sorriso fácil no rosto, o próprio sr. Andrelino deixou uma mensagem à equipe do Ceap-Sol, antes de deixar a unidade. “Muito obrigado, pelo carinho de vocês. Agora vou pra minha casa, com saúde e bem-estar. Que Deus os abençoe”, comemorou.

Fonte: SES/ISG