Realizado em Caldas Novas, de quarta-feira (23) a sexta-feira (25), evento reuniu 92 professores e estudantes de 23 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) da rede estadual de ensino. O evento faz parte das ações do Governo de Goiás com foco na inclusão digital e tecnológica de crianças e adolescentes de baixa renda

Publicado: 28.03.2022

Foto: Sedi

Durante os três dias de evento, alunos de escolas estaduais desenvolveram a criatividade, transpiraram ideias, compartilharam experiências e conhecimentos durante o 1º BootCamp do projeto Hackathon Low Code, realizado de quarta-feira (23) a sexta-feira (25), em Caldas Novas. O evento faz parte das ações do Governo de Goiás com foco na inclusão digital e tecnológica de crianças e adolescentes de baixa renda.

O objetivo do Bootcamp, promovido pelas secretarias de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e de Educação (Seduc), em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Universidade Federal de Goiás (UFG), foi o de desenvolver competências de pensamento computacional e habilidades de programação e empreendedorismo em estudantes de escolas estaduais. O resultado foi a apresentação de projetos estruturados em forma de pitch utilizando a metodologia Canvas.

Para o evento, os alunos dos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) se organizaram em 23 equipes, cada uma composta por 3 alunos e 1 professor, para desenvolverem o projeto de um software (aplicativo) utilizando a ferramenta de programação Low Code. O modelo utiliza ferramentas simples (sem código) de programação e foi guiado pelos professores que tiveram contato com o conteúdo durante o curso “Criando soluções inovadoras: da ideia à prototipação”.

No Bootcamp, cada equipe criou o nome e desenvolveram a ideia, as justificativas, o nome, a identidade visual, a interface e um projeto do software criado. O Bootcamp, que carregou o tema “Uma boa ideia pode mudar o mundo” como marca, mostrou desenvolvimentos tecnológicos e inovadores, com habilidades digitais para resolução de problemas cotidianos e sociais. O resultado foi uma série de projetos de aplicativos desenvolvidos para solucionar problemas de educação, saúde, geração de energia, entre outros.

Campus Party

Hoje, próximo ao encerramento, os estudantes receberam uma transmissão ao vivo diretamente da Campus Party Brasília. O presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, e o secretário da Sedi, Marcio Cesar Pereira, falaram aos estudantes e fizeram um convite especial para que participem da edição do evento que acontecerá em Goiás e do desafio do Hackathon da Campus, cujo tema só será conhecido durante o evento.

A Campus Party Goiás 2022 será realizada em Goiânia, no Passeio das Águas Shopping, nos dias 15 a 19 de junho. Esta é a 4ª edição no Estado, e ocorrerá, a exemplo de 2021, em formato híbrido, com palestras presenciais e à distância, mais eventos e mais conexões. Com mais de 80 edições em todo o mundo, a Campus Party é a maior experiência internacional baseada em inovação, pensamento disruptivo e criatividade.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)