Estudantes serão selecionados por meio de prova objetiva e receberão bolsa de estágio, no valor de R$ 1 mil, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Inscrições ao processo seletivo começam na quinta-feira (31), exclusivamente, pela internet

Publicado: 28.03.2022

O Governo de Goiás publica nesta segunda-feira (28), no Diário Oficial, o edital para o processo seletivo do Programa de Estágio do Poder Executivo. A seleção, realizada pela Secretaria da Administração (Sead), prevê o preenchimento de 104 vagas. Os estudantes selecionados atuarão nos diversos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional.

Podem participar da seleção estudantes de 22 cursos, de diversas áreas elencadas no edital. É necessário estar regularmente matriculado, com frequência comprovada, em instituição de ensino superior conveniada com o Estado.

As inscrições ao processo seletivo começam na quinta-feira (31) e seguem até 10 de abril, exclusivamente via internet, no Portal de Seleção (selecao.go.gov.br). O valor da taxa de inscrição é R$ 20 reais. A previsão é que a prova seja aplicada dia 1° de maio, em Goiânia.

Os estudantes selecionados cumprirão jornada de estágio de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (das 14h às 18h), e receberão bolsa de estágio composta por auxílio financeiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vale-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais) e seguro contra acidentes pessoais.

A prova objetiva será composta de questões nas áreas de Língua Portuguesa; Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás; Noções de Administração Pública e Raciocínio Lógico. A previsão é que o resultado final da seleção seja publicado no dia 13 de maio.

Fonte: Secretaria da Administração (Sead) – Governo de Goiás