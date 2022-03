São ofertadas 30 vagas para idosos acima de 60 anos com algum tipo de limitação pertencentes a famílias de baixa renda

Publicado: 28.03.2022

Foto: Bruno Velasco

Com o avanço da vacinação contra a Covid em Anápolis, o Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues está com inscrições abertas para acolhimento e cuidado de pessoas acima de 60 anos com limitações de mobilidade, alimentação, higiene ou perda cognitiva, pertencentes a famílias de baixa renda, em que os membros não possam prover cuidado integral ao idoso. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas.

O Centro Dia do Idoso foi inaugurado no dia 29 de julho de 2021, durante as comemorações do aniversário de 114 anos da cidade, homenageando a ex-vereadora Vilma Rodrigues, que faleceu em março de 2018 e era uma grande defensora dos diretos da pessoa idosa. A unidade estava com as atividades suspensas desde a inauguração devido à pandemia, como forma de preservar a saúde dos idosos e trabalhadores, seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O funcionamento do Centro Dia será das 7h às 18h, oferecendo todos os cuidados necessários para o idoso através de uma equipe multidisciplinar de profissionais, composta por assistente social, psicólogo, cuidador social, nutricionista, terapeuta ocupacional, coordenador e auxiliares, além de dispor de alimentação saudável, banhos regulares e atividades recreativas, tudo em uma estrutura nova e completa pensando no bem-estar dos idosos.

As inscrições podem ser feitas através do site centrodiadoidoso.anapolis.go.gov.br até o dia 4 de abril.