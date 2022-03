Codego detalha instalação de 58 empresas e de outras 30 que estão em fase final de assentamento, presta conta dos investimentos de R$ 67 milhões e projeta implantação de novos distritos em mais nove municípios

Publicado: 23.03.2022

Fotos: André Saddi

O governador Ronaldo Caiado participou, na noite desta segunda-feira (28), de balanço da atual gestão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em solenidade realizada no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Desde o início do atual governo, a Codego já instalou em seus distritos industriais 58 empresas, e outras 30 estão em fase final de assentamento. Foram detalhadas as melhorias na infraestrutura dos parques, que receberam do Governo de Goiás R$ 67 milhões para serem investidos em modernização.

“Tenho certeza que os incrédulos estão preocupados hoje com o que nós demos conta de fazer nestes 3 anos, 2 meses e 28 dias de governo!”, disse Caiado. No evento, foram apresentadas as mudanças empreendidas para retomar a expansão industrial e a geração de emprego e renda no Estado de Goiás.

Um dos destaques da noite foi a assinatura do decreto de ampliação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) pelo prefeito da cidade, Roberto Naves. O projeto estava paralisado há mais de 10 anos e agora sai do papel para garantir a abertura de dezenas de novas empresas e gerar milhares de postos de trabalho, agregando mais 1,2 milhão de metros quadrados de área útil. “Quando se tem zelo, o patrimônio público volta em benefício para a população”, comemorou o governador, que estava acompanhado da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

No clima de celebração, Roberto Naves, prefeito de Anápolis, contou que a ampliação do Daia foi assunto da primeira reunião com Caiado ao assumir o governo. “Há 21 anos as pessoas esperavam pela ampliação do Daia. Na primeira reunião que tive com o governador, ele me pediu um voto de confiança e disse que resolveria a questão”, disse Naves.

“As pessoas estão vendo que a Codego é séria. Ao apoiarmos os nossos empresários, podemos saber que Goiás crescerá a passos largos”, disse o presidente da Codego, Renato de Castro. “Temos aqui o ambiente necessário para nos tornarmos aquilo que é a nossa vocação: Sermos o motor do Brasil”, encerrou.

Além dos investimentos nos atuais, novos distritos industriais estão sendo implantados pela Codego em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campo Limpo, São Luiz do Norte, Caldas Novas, Itapuranga, Rialma, Rubiataba e Goianira.

A empresária Daniela Castanho, representante do grupo Brainfarma, elogiou a atuação da Codego, que tem prestado apoio e mantido constante diálogo com as empresas em busca de soluções inovadoras e com respeito à sustentabilidade. “Esperamos continuar com o ritmo forte de expansão do Daia”, disse a empresária.

Para o titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna, os novos investimentos em Goiás só são possíveis porque o governador fez o dever de casa, arrumou o estado e pagou as dívidas acumuladas na gestão anterior. “Os empresários estão vindo pela segurança jurídica de um estado bem administrado e pelas pessoas que têm o recebido aqui de braços abertos”, disse.

O evento contou com a presença do deputado estadual Amilton Filho; do presidente das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), Lineu Olímpio; do vice-presidente da Codego, Nailton Oliveira e do ex-ministro Alexandre Baldy, além de prefeitos, autoridades e representantes de entidades de classe.

