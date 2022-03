Ao todo, 19 novos municípios entraram para a lista de destinos turísticos do Estado. Outras seis cidades saíram porque não apresentaram documentação exigida pelo Ministério do Turismo

Publicado: 29.03.2022

Foto: Divulgação/Arte:Goiás Turismo

O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, divulgou nesta segunda-feira (28/03) o novo Mapa do Turismo, que passa a contar com 92 municípios, distribuídos em 10 regiões turísticas (Vale do Araguaia, Ouro e Cristais, Chapada dos Veadeiros, Negócios e Tradições, Pegadas no Cerrado, Estrada de Ferro, Lagos do Paranaíba, Águas e Cavernas do Cerrado, Vale da Serra da Mesa e Águas Quentes). De acordo com a Agência Estadual de Turismo, seis cidades saíram e outras 19 entraram para o Mapa. A listagem anterior contava com 79 destinos.

Os novos integrantes são: Anicuns, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cocalzinho, Divinópolis, Doverlândia, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Ipameri, Itapuranga, Luziânia, Mossâmedes, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Gama, Palmelo, Posse, Simolândia e Uruana. Já os municípios de Aparecida de Goiânia, Caldazinha, Catalão, Portelândia, Terezópolis de Goiás e Urutaí não enviaram a documentação exigida e saíram da lista. O município de Baliza trocou de região e passa a integrar a “Pegadas no Cerrado”.

Entre os critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo para compor o Mapa estão a comprovação da existência do órgão ou entidade responsável pelo setor; destinar dotação para o turismo na lei orçamentária anual; possuir Conselho Municipal de Turismo ativo e comprovar a existência de uma Instância de Governança Regional. Os dados enviados pelos municípios foram validados pela Goiás Turismo e homologados pelo Mtur.

Políticas Públicas de Turismo

O Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento de gestão que orienta a atuação dos governos federal e estadual no desenvolvimento de políticas públicas. Ele define o recorte territorial que deve ser trabalhado prioritariamente a partir de critérios obrigatórios. Além disso, apresenta os municípios, organizados em regiões turísticas, que integram a política nacional de turismo no País.

Segundo o coordenador de estruturação de destinos e produtos turísticos da Goiás Turismo e interlocutor do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, Luciano Guimarães, a nova configuração era esperada para 2021, mas houve atraso devido à pandemia. “Esse recorte territorial possibilita o direcionamento de verbas federais. É um instrumento importante para aprimorar a gestão do Turismo e promover o desenvolvimento do setor em Goiás”, informou. De acordo com Luciano Guimarães, desde dezembro do ano passado, a Agência Estadual de Turismo fez um trabalho de sensibilização junto aos gestores municipais. ”Infelizmente alguns não obedeceram aos critérios obrigatórios do Mtur, não cumpriram o dever de casa”, acrescentou.

O presidente da Goiás Turismo. Fabrício Amaral, disse que o Governo de Goiás aposta no fortalecimento das governanças regionais. “Investimos em qualificação e planejamento, lançando o Programa Turismo 4.0, em parceria com o Sebrae-GO. Em 2021, a Goiás Turismo esteve nas dez regiões turísticas, ouvimos os gestores, levamos capacitação e avançamos muito, mesmo na pandemia”, garantiu.

Municípios se empenharam para entrar na lista

A Região das Águas e Cavernas do Cerrado é a que agrega o maior número de municípios. São 11 destinos com vocação para o Ecoturismo – com Cerrado preservado, rios, cachoeiras e cavernas – uma tendência mundial no cenário pós pandemia.

Outro destaque é o município de Ipameri, da Região da Estrada de Ferro, que foi o primeiro a enviar a documentação e comemora por retornar ao Mapa do Turismo. Segundo a coordenadora da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Izabella Aguiar, figurar entre os 92 destinos turísticos possibilita que a cidade tenha maior visibilidade. “Temos muita riqueza histórica e cultural, ecoturismo e apostamos, também, no enoturismo. Estamos empenhados em desenvolver nossos atrativos”, afirmou.

O município de Palmelo, conhecido como a Capital Espírita do Brasil, entrou pela primeira vez para o mapa. O secretário municipal de turismo, Alex da Silva Oliveira, disse que a cidade recebe visitantes do mundo todo, mas é pouco divulgada. “Nossa gestão entendeu a importância de integrar o mapa e, com isso, teremos uma promoção maior do nosso turismo religioso”, disse.

Os gestores municipais podem consultar e obter o certificado de adesão ao Mapa do Turismo Brasileiro no site: mapa.turismo.gov.br.

Confira os municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro/ Goiás:

Região Turística da Chapada dos Veadeiros : Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, São João d’Aliança, Teresina de Goiás.

Região Turística da Estrada de Ferro : Bonfinópolis, Goiandira, Ipameri, Leopoldo de Bulhões, Orizona, Palmelo, Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás, Silvânia, Vianópolis.

Região Turística das Águas e Cavernas do Cerrado : Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Guarani de Goiás, Mambaí, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia.

Região Turística das Águas Quentes: Caldas Novas, Piracanjuba, Rio Quente.

Região Turística do Ouro e Cristais: Abadiânia, Alexânia, Buriti de Goiás, Campos Verdes, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Goianésia, Goiás, Itapuranga, Jaraguá, Luziânia, Mossâmedes, Novo Gama, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Uruana, Valparaíso de Goiás, Vila Propício.

Região Turística dos Negócios e Tradições: Anápolis, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Trindade.

Região Turística Lagos do Paranaíba: Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caçu, Itumbiara, Lagoa Santa, Quirinópolis , São Simão, Três Ranchos.

Região Turística Pegadas no Cerrado: Aurilândia, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jandaia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Paraúna, Perolândia, Piranhas, Rio Verde, Santa Rita do Araguaia, Serranópolis, Turvelândia.

Região Turística Vale da Serra da Mesa: Minaçu, Niquelândia, Padre Bernardo, Porangatu, Uruaçu.

Região Turística Vale do Araguaia: Aragarças, Aruanã, Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia.

Fonte: Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+