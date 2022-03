Colaboradores ativos e inativos foram contemplados com acréscimo de 10,16%. Houve também atualização do piso dos professores. Quitação da folha de março soma R$ 1,2 bilhão e incremento circula na economia

Publicado: 30.03.2022

Foto: Secom-GO

O Governo de Goiás libera, nesta quinta-feira (31), o pagamento do salário de março dos servidores públicos do Poder Executivo (ativos, inativos e pensionistas previdenciários) com o reajuste de 10,16%, sancionado neste mês pelo governador Ronaldo Caiado. O percentual é referente à compensação da inflação do ano de 2021. O valor da folha bruta do mês é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

O impacto financeiro mensal é de cerca de R$ 120 milhões, recurso que passa a circular na economia local, movimentando diferentes setores. “O que fazemos é um governo que investe em todas as pessoas do Estado”, destaca o governador Ronaldo Caiado. “Se o governo está tendo sucesso nas áreas de Segurança Pública, Educação, Saúde, programas sociais, se tem expandido na infraestrutura, avançado na condição de credibilidade moral junto à opinião pública, isso faz com que tenhamos cada vez mais o respeito dos servidores, eles sabendo do reconhecimento do governador do Estado a todos eles”, afirma.

O piso salarial dos professores também foi atualizado. Com a medida, foram contemplados 25.352 servidores, entre aposentados e ativos que cumprem jornada de 40 horas semanais, em que os vencimentos passaram a ser de R$ 3.845,63. Para os profissionais que já recebiam acima desse valor, o acrescimento é igual ao dos demais colaboradores, de 10,16%.

O funcionalismo estadual não recebia essa atualização salarial desde 2016. Outro ponto de destaque é a quitação da folha dos servidores ativos, aposentados e pensionistas dentro do mês trabalhado, iniciada em dezembro de 2019. As medidas refletem o esforço da gestão em equilibrar as contas do Estado. O reajuste e o novo piso salarial dos professores contemplam 145 mil colaboradores estaduais.

Contribuição previdenciária

Desde o mês de janeiro de 2022, os aposentados e pensionistas que recebem até R$ 3 mil estão isentos da contribuição da previdência. Com a medida, o Governo de Goiás beneficiou mais de 18 mil segurados da previdência estadual.

Além disso, o grupo de segurados que recebe acima desse valor também foi contemplado, uma vez que a contribuição passou a ser feita acima do excedente de R$ 3 mil, não sobre o valor total do benefício.

Fonte: Secretaria da Administração – Governo de Goiás