Publicidade: 31.03.2022

Foto: ABC Digital

Com investimentos que já somam R$ 17 milhões, o Governo de Goiás garante dignidade e saúde para mais de 146 mil mulheres com a doação de absorventes higiênicos, por meio do Programa Estadual de Dignidade Menstrual. A distribuição é feita principalmente em colégios da rede estadual, frequentados por milhares de alunas que iniciam ou já têm ciclo menstrual mensalmente. O tema foi alvo de reportagem especial veiculada hoje (30) no programa O Mundo em Sua Casa.

A diretora do Colégio Estadual São Geraldo, em Goianira, Klênia Gonzaga, destacou a importância do programa, sob o argumento de que muitas estudantes deixam de ir ao colégio durante o período menstrual, muitas vezes por falta de dinheiro para comprar absorvente. “É lamentável que as alunas faltem às aulas por esse motivo, mas agora, graças ao cuidado do Governo Estadual, estamos superando esse problema, conferindo mais dignidade e saúde às nossas estudantes”, enfatizou.

A gerente de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante da Secretaria da Educação, Jaqueline Rocha, ressaltou que todas as escolas estaduais já foram contempladas na distribuição de absorventes, com orientação de entrega de dois pacotes por mês a cada aluna. Levantamentos mostram que, em cada cinco estudantes, pelo menos uma falta à escola durante o ciclo menstrual.

Fonte: ABC Digital

