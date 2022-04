SSP apresenta Plano Estadual de Segurança Pública e novo Plano Estratégico, esse último traça objetivos, estratégias e iniciativas que irão orientar a estrutura administrativa da SSPGO para a obtenção dos resultados almejados nos próximos 10 anos

Publicado: 03.04.2022

Fotos: SSP-GO

Instrumentos de gestão estão alinhados à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ao Sistema Único de Segurança Pública e ao Plano Nacional de Segurança Pública. Plano Estratégico da SSP traça objetivos, estratégias e iniciativas que irão orientar a estrutura da Secretaria para resultados almejados na próxima década.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSPGO) apresentou à população goiana, nesta quinta-feira (31), o novo Plano Estratégico da pasta 2022-2031. O documento traça objetivos, estratégias e iniciativas que irão orientar a estrutura administrativa da SSPGO para a obtenção dos resultados almejados nos próximos 10 anos.

A solenidade foi realizada no auditório da Fundação Tiradentes, no Centro de Goiânia. Na ocasião, foi ainda apresentado o Plano Estadual de Segurança Pública. O objetivo é promover ações de prevenção à violência, diminuindo os índices de criminalidade no Estado de Goiás. Os instrumentos de gestão estão alinhados à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e ao Plano Nacional de Segurança Pública.

O titular da SSPGO, Rodney Miranda, lembrou a relevância dos planos para evitar a politização da segurança pública, destacando ainda o papel fundamental dos servidores na consolidação das estratégias e metas para os próximos anos. “O plano de segurança é apenas uma folha de papel se vocês não entenderem a importância de vocês no processo. O esforço de cada um é que vai levar ao sucesso na execução deste plano. Mas, principalmente, o esforço de cada um de vocês vai trazer melhoria na qualidade de vida da nossa população”, reforçou.

Entre os objetivos do Plano Estratégico da pasta para o próximo decênio está a ampliação da proteção, valorização, reconhecimento e estímulo dos profissionais de segurança pública; o aperfeiçoamento da gestão e estrutura organizacional; a otimização dos resultados nas ações e operações por meio da inteligência integrada; o aperfeiçoamento por meio do conhecimento técnico-científico; e a elevação da qualificação profissional dos servidores.

“A nossa missão não mudou, pois instituições públicas instituídas por leis, normas e regulamentos geralmente permanecem. Porém, a visão, ao longo de cada ciclo, pode mudar. No nosso caso aprimoramos porque definimos que, com ênfase na redução em criminalidade, a nossa meta é alcançar o menor índice do Brasil”, pontuou o Coronel BM R/R Carlos Borges dos Santos, presidente da Comissão de elaboração do Plano.

O superintendente de Operações e Ações Integradas da pasta, Emmanuel Henrique Balduíno de Oliveira, ressaltou a necessidade de focar na produtividade das forças policiais. “A maior ênfase nossa é no trabalho dos senhores, porque isso é que contribuiu para a redução de todos os indicadores monitorados pela Secretaria de Segurança Pública”, disse.

A iniciativa foi parabenizada pelo procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi. “Falar em planejamento em uma área tão sensível quanto a segurança pública é extremamente relevante. Nós temos visto o quanto a ação integrada das forças policiais auxilia na realização e na concretização de qualquer planejamento”, afirmou.

“Eu gostaria aqui, em nome do Ministério Público, como procurador-geral de justiça e mais ainda, como cidadão, de agradecer imensamente o trabalho que as polícias têm realizado nesse estado. É daí que vem o fruto dos índices que nós acompanhamos. Uma ação articulada, destemida”, completou.

Também presente na solenidade, o defensor público-geral do Estado de Goiás, Domilson Rabelo da Silva Júnior, elogiou o desempenho das forças de segurança, que tem contribuído para a redução contínua da violência nos 246 municípios goianos. “Na política pública de gestão de Segurança Pública e defesa social o Estado de Goiás colhe frutos de um trabalho coordenado, inteligente e responsável. Tenho certeza que os resultados serão ainda mais excelentes para a sociedade”, enfatizou.

