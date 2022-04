Simultaneamente, campanha de imunização contra sarampo acontecerá para profissionais da saúde

Publicado: 03.04.2022

A partir de segunda-feira, 4, duas campanhas nacionais de vacinação começam em 34 postos de saúde de Anápolis (seis das unidades com duração estendida até as 21 horas). Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde são o público-alvo da primeira etapa da imunização contra a Influenza. Já o grupo apto a receber a vacina contra o sarampo (a tríplice viral, que previne também contra caxumba e rubéola) é de profissionais da saúde. O dia D de mobilização nacional para ambas será realizado em 30 de abril.

Segundo a diretora Mirlene Garcia do Nascimento, da Secretaria Municipal de Saúde, as remessas das duas campanhas já chegaram ao município e o abastecimento dos postos começou ontem. Ela explica que a vacina contra a gripe “pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas”, mas a região do corpo não pode ser a mesma. “A exceção é a vacina contra Covid-19 para menores de 12 anos, que deve ser realizada com intervalo de 15 dias com a vacina contra Influenza ou outras vacinas.”

Mirlene observa que, para receber a dose contra Influenza, pessoas com Covid só podem receber a vacina após melhora clínica do quadro agudo e ausência de febre. Pessoas que receberam a vacina contra a gripe anteriormente ao período da campanha, com a vacina das cepas do ano de 2021, deverão ser vacinadas novamente a partir de abril, desde que pertençam a um dos grupos aptos à vacinação e já tenham transcorridos ao menos 30 dias da vacina anterior.

As unidades em funcionamento das 8 horas às 16 horas, de segunda a sexta-feira, são: Jundiaí (Doutor Ilion Fleury), João Luiz de Oliveira, Santa Isabel, Alexandrina, Vila Formosa, Paraíso, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Calixtolândia, Calixtópolis, Guanabara, Tropical, Jardim Suíço, JK, Maracanã, Maracananzinho, Munir Calixto, Pirineus, São Carlos, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São José, São Lourenço, Vila Esperança, Fabril, Vivian Parque e Vila Norte.

Já as unidades de horário estendido que fazem parte do cronograma de imunização contra gripe e sarampo são: Bandeiras, Anexo Itamaraty, Recanto do Sol, Bairro de Lourdes, Filostro Machado e Vila União. A vacinação nos distritos de Interlândia, Souzânia, Goialândia e Joanápolis, além do povoado Branápolis e Vila São Vicente, acontecerá conforme agendamento na unidade de saúde local.

Segunda etapa



A segunda etapa da vacinação da campanha de vacinação contra gripe começa no dia 3 de maio e abrange o público de crianças entre os seis meses de vida e que ainda não completaram cinco anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, professores, força de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, transporte coletivo (motorista e cobrador), trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas educativas e funcionários do sistema prisional.

Na campanha contra sarampo, a segunda etapa será voltada para crianças de faixa etária entre os seis meses de vida e que ainda não completaram cinco anos de idade.