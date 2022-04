Publicado: 05.04.2022

Anápolis conta com abastecimento de água tratada universalizado, que beneficia quase 390 mil habitantes. Em 2021, pela primeira vez em 20 anos, o município não sofreu desabastecimento no período de estiagem. Esse resultado é fruto de planejamento, investimentos constantes e eficiência nos processos.

Para acompanhar o crescimento do município e garantir o fornecimento regular de água nos próximos anos, a Saneago e o Governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, estão investindo mais de R$ 95 milhões em melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade, isso apenas no primeiro semestre deste ano.

Uma das principais ações para garantir o abastecimento dos anapolinos é o aumento da reservação de água, com ampliação dos reservatórios que abastecem a cidade. Para isso a Saneago está realizando duas grandes obras:

Ampliação do Centro de Reservação Aeroporto, aumentando a capacidade de reservação

de água, em 1,2 milhão de litros, para 13 bairros.

Ampliação dos Centros de Reservação Calixtópolis e Recanto do Para garantir mais

água reservada para 15 bairros da região, a capacidade de reservação destes centros será aumentada em 1 milhão de litros.

Outra ação importante para que todo anapolino tenha água em casa, é aumentar a capacidade de tratamento da cidade. Por isso, a Saneago está investindo R$ 43,2 milhões para dobrar o tamanho da Estação de Tratamento de Água de Anápolis, que passará a produzir 1.600 litros de água tratada por segundo.

Além disso, estes investimentos preveem a ampliação da Elevatória de Água Tratada (EAT) Jardim América e a implantação da EAT Santo André, bem como a construção de 87,1 km de redes de distribuição e de 3.026 novas ligações domiciliares, beneficiando toda a cidade.

As obras já começaram e garantirão que não falte água para os anapolinos, nem agora, nem no futuro. E, em 2022, virão ainda mais investimentos, para Anápolis continuar crescendo com qualidade.