Na programação do evento, um dos maiores do País voltados para tecnologia rural, Governo do Estado aborda mercado de bioinsumos, proteína animal e conectividade. Durante cinco dias, município do Sudoeste Goiano passa a ser capital simbólica de Goiás

Publicado: 05.04.2022

Fotos: Lucas Diener – Secom-GO

O governador Ronaldo Caiado participou nesta segunda-feira (04/04) da abertura da 19ª edição da Feira Tecnoshow Comigo, em Rio Verde. O município, que recebe um dos maiores eventos de tecnologia rural do Brasil, também passou a ser simbolicamente a capital do Estado, com a instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A programação estava suspensa há dois anos em função da pandemia de Covid-19. A exposição é realizada pela Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo).

“A Tecnoshow é, hoje, a maior escola do país para formar e orientar produtores rurais. Graças à tecnologia, ao avanço apresentado aqui, fazendo chegar cultivares, técnicas e tecnologias mais modernas do mundo ao agricultor, seja o pequeno, o médio ou o grande. Goiás bate os demais estados em produtividade por hectare. Nosso Estado respeita as regras ambientais e produz mais em menor número de hectares de terra”, disse o governador, que estava acompanhado da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado.

Caiado ressaltou o pioneirismo de Rio Verde por abrigar, no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre), o único ponto na América Latina de rede de internet móvel de quinta geração (5G) para o agronegócio, em caráter experimental, para desenvolver aplicações de inteligência artificial e da chamada Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). “Temos o que tem de melhor no mundo”, ressaltou.

“É graças à tecnologia e à inovação que a Tecnoshow Comigo e os empresários têm trazido que temos avançado na produção de alimentos, a maior e mais importante matriz energética do mundo. Temos a melhor feira da América Latina”, disse o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale.

O presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, ressaltou a importância da feira para o agronegócio brasileiro. “Tem máquinas e tecnologia do mundo inteiro, para o pequeno e o grande produtor”, disse. Ele falou da superação empreendida pelo setor durante a pandemia e dos desafios para as próximas safras, devido ao cenário ainda incerto da economia mundial.

Potencialidades

O Governo de Goiás, que tem um estande no local, divulga o potencial de desenvolvimento regional, especialmente do Norte Goiano e também temas como as possibilidades de mercado de bioinsumos. “Determinei à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a buscar minas de fosfato, de potássio, para desenvolver nossa produção de fertilizantes e apresentar soluções aos produtores. Já assinei a autorização e teremos 13 empresas de bioinsumos em Goiás, uma forma alternativa de ofertar fertilizantes”, disse o governador. A programação da Tecnoshow Comigo prossegue até 8 de abril no Centro Tecnológico Comigo (CTC), localizado no Anel Viário Paulo Campos.

A equipe do Governo de Goiás, integrada por representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e outros órgãos da administração direta e indireta, realiza reuniões, palestras e debates com o segmento agropecuário para tratar assuntos estratégicos, como produção e comercialização de proteína, conectividade, infraestrutura, logística e sanidade animal.

“Assistimos à retomada econômica do setor do agronegócio, que segurou a economia do país durante a pandemia. Aqui, serão expostas as melhores tecnologias para produção e industrialização”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira.

Transferência da capital

O governador Ronaldo Caiado formalizou a transferência da sede do Governo do Estado para Rio Verde durante a programação da Tecnoshow Comigo. O ato solene atende à lei nº 20.425/2019. Até o final da feira, as rotinas e despachos serão executados no município do Sudoeste Goiano.

Também participaram da abertura da feira o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; o presidente da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável (Adial Goiás), José Carlos Garrote; o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio de Freitas; além de secretários de Estado e presidentes de autarquias; deputados estaduais, federais, vereadores, empresários, produtores rurais e lideranças regionais.