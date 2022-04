Editais contemplam cargos de soldado, cadete e 2º tenente, com salários que podem chegar a R$ 13,9 mil. Editais foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (08)

Publicado: 08.04.2022

Foto: Secom-GO

O Governo de Goiás publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (08) os editais para realização de concurso público com 1.670 vagas para a Polícia Militar de Goiás. Os salários estão entre R$ 6.353,13 e R$ 13.901,80 e contemplam cargos de cadete, 2º tenente e soldado. É o primeiro dos quatro certames previstos para este ano na área da Segurança Pública.

Para o governador Ronaldo Caiado a valorização do setor é importante para a entrega de um serviço eficiente à população: “Reafirmamos o compromisso de transformar o Estado de Goiás em uma terra tranquila, segura, onde o cidadão se sente protegido”, declarou. “Cada vez mais o povo goiano vai ter orgulho da nossa segurança pública”.

Editais

Os editais lançados hoje visam o preenchimento de 100 vagas para o cargo de cadete, com salário inicial de R$ 8.433,73; 50 vagas para 2º tenente (médico, odontólogo e psicólogo), cujo vencimento é R$ 13.901,80; e traz 1.520 oportunidades para soldado (20 para músico e 1,5 mil para combatente). Neste caso, a remuneração de início de carreira é R$ 6.353,13.

O período de inscrições para o cargo de soldado vai de 29 de abril a 30 de maio, sendo que as provas discursiva e objetiva ocorrem no dia 10 de julho. Já para cadete e 2º tenente, os interessados devem se inscrever de 4 de maio a 6 de junho, com avaliações a serem aplicadas nos dias 17 e 24 de julho.

Além das provas, haverá testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; e avaliações psicológica e de vida pregressa. A previsão de publicação do resultado final e consequente nomeação é março de 2023. O Instituto AOCP é o responsável pelo concurso público (www.institutoaocp.org.br).

Mais concursos

Como anunciado no início do ano pelo governador Ronaldo Caiado, o Estado planeja abrir nove concursos públicos ao longo de 2022, com a oferta de quase 9 mil vagas nas mais diversas áreas. Dois certames já estão em andamento – Administração e Infraestrutura – e outros em fase de planejamento – Educação e Meio Ambiente. A Segurança Pública deve lançar outros editais com cerca de 1,7 mil vagas, o que vai somar 3.375 oportunidades neste ano.

Além do certame da Polícia Militar, que abrirá inscrições neste mês, estão previstas 612 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) e, no âmbito da Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC), 864 oportunidades distribuídas entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas. Haverá ainda a contratação de auxiliares de autópsia, peritos e médicos legistas para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), totalizando 229 vagas.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás