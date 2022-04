Ginásio Newton de Faria, CEU Alvorada e Ginásio Carlos de Pina sediam as atividades

Publicado: 08.04.2022

Foto: Carlos Pasti

Incentivar a prática esportiva, uma vida saudável, revelar novos talentos e promover o convívio social. Esses são alguns dos objetivos da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura ao oferecer atividades gratuitas de iniciação esportiva nas modalidades do futsal e basquete. A programação inicia no dia 11 de abril e as inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3902-1197.

No futsal podem participar crianças de 7 a 13 anos, e no basquete, de 7 a 18 anos. Os espaços destinados para as práticas esportivas são o Ginásio Internacional Newton de Faria, CEU Alvorada e o Ginásio Carlos de Pina. “São ações de extrema importância que vão de encontro à necessidade da população. Em breve, novas modalidades devem entrar na iniciação esportiva como patins e skate”, diz o professor e analista de esportes, Danilo Trombiero.

A secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins, observa que, “com a pandemia sob controle”, as atividades esportivas, que ficaram suspensas nos últimos dois anos, estão sendo retomadas gradativamente.

Futsal

Local: CEU Alvorada

Início: 11 de abril

Horários: segunda e quarta, das 8h30 às 9h30; 9h30 às 10h30; 14h às 15h; 15h às 16h

Endereço: 293, Praça Sol Nascente, 195, Jardim Alvorada

Futsal

Local: Ginásio Newton de Faria

Início: 18 de abril

Horários: terça e quinta, das 8h30 às 9h30; 9h30 às 10h30; 14h às 15h; 15h às 16h

Endereço: Av. Sen. José Lourenço Dias, Setor Central

Basquete

Local: Ginásio Carlos de Pina

Início: 18 de abril

Horários: segunda e quarta, das 9h às 10h; 14h às 15h

Endereço: Av. Adibe Miguel, Quadra 27, Lote 50, Setor Sul Jamil Miguel