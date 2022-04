Márcio Corrêa é o principal responsável pelo crescimento do partido

Publicado: 08.04.2022

Em franca ascenção desde 2018, quando se destacou na eleição estadual, passando por 2020, quando foi um dos protagonistas na disputa municipal, o MDB de Anápolis vai lançar nomes competitivos neste ano para concorrer às vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. O presidente do diretório municipal, Márcio Corrêa, principal responsável pelo crescimento do partido na cidade nos últimos anos, é apontado como um dos favoritos em Goiás para a eleição de deputado federal em todas as listas feitas pelo meio político.

Márcio conseguiu expandir sua atuação política para além de Anápolis e Região Central do Estado, onde já consolidou uma base política forte, e também tem garantido apoios de lideranças em municípios emblemáticos eleitoralmente, como Porangatu, Catalão, Uruaçu, Rio Verde, Mineiros e Goiânia. Odontólogo e empresário, Márcio Corrêa se tornou um dos protagonistas do MDB, que é o maior partido em número de filiados em Goiás, e tem demonstrado capacidade de articulação com prefeitos, deputados estaduais e até ministros em Brasília. Analistas avaliam que ele será o deputado federal mais votado dentro de Anápolis este ano.

Uma das tacadas recentes do diretório do MDB na cidade comprova a perspectiva de poder que o grupo hoje carrega: a sigla conquistou a filiação do deputado estadual Amilton Filho, eleito em 2018 com mais de 16 mil votos e apontado como um dos nomes mais fortes para a reeleição este ano, por ter conseguido ampliar suas bases eleitorais. Amilton e Márcio vão fazer dobradinha em mais de uma dezena de municípios.

O partido também contará com as candidaturas a deputada estadual de duas revelações da política anapolina: as vereadoras Trícia Barreto e Seliane da SOS. Fortalecidas com o trabalho que têm realizado na Câmara Municipal, que se soma à atuação que já desempenhavam nas áreas da saúde e da proteção dos animais, respectivamente, ambas são também nomes que representam renovação política e tendem a ter uma votação expressiva em Anápolis e em outros municípios, potencializadas pela força de suas redes sociais.

O grupo liderado por Márcio Corrêa se tornou uma das apostas do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, no trabalho de renovação e fortalecimento do partido. Daniel, que será o vice da chapa do governador Ronaldo Caiado (UB), tem trabalhado o apoio de lideranças políticas de outros municípios nos quais não há candidato a deputado da sigla para dar ainda mais robustez às candidaturas do grupo de Anápolis. A configuração da política anapolina está num momento de rearranjo, com o MDB vivendo um processo contínuo de ampliação de seus espaços na cidade.

