Com expectativa de reunir quase 400 atletas, equipes participam nas modalidades de futsal, futebol society e vôlei

Publicado: 11.04.2022

As competições do projeto Vem e Faz, da Prefeitura de Anápolis, têm início hoje, 11, às 19h, na Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, com a primeira rodada das eliminatórias de vôlei, na categoria feminina, com as equipes Maraville e Queens Voleibol se enfrentando, e em seguida, às 20h, o jogo entre Academia de Voleibol e APS Vôlei.

Além do vôlei feminino e masculino, as competições também acontecem no futebol society e futsal. Quase 400 competidores já se inscreveram. São 32 equipes em todas modalidades e os locais das disputas são a arena do Adriana Parque e as Escolas Municipais Pedro Ludovico Teixeira e Clovis Guerra.

As competições contam com premiação em dinheiro no valor R$ 400 e R$ 200 para primeiros e segundos colocados, respectivamente, além de troféu e medalha para as três primeiras colocações. Confira aqui a tabela com todos os jogos.

