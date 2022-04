No terceiro mês do ano, setor respondeu por 84,5% das vendas externas do Estado. Complexo soja encabeçou a lista de produtos mais comercializados

Publicado: 12.04.2022

O agronegócio goiano exportou 1,9 milhão de toneladas de produtos e faturou US$ 1,2 bilhão (em valor FOB) em março de 2022. O montante representou 84,5% do faturamento total do Estado com vendas externas no terceiro mês do ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia, na última sexta-feira (8), e receberam tratamento da Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

O produto que dominou a pauta exportadora do agronegócio goiano em março foi o complexo soja, com US$ 968,8 milhões (80,7%), seguido por carnes (13,8%), complexo sucroalcooleiro (1,9%), couros, produtos de couro e peleteria (1,4%) e demais produtos de origem animal (0,8%). Fibras e produtos têxteis (0,4%), produtos oleaginosos à exceção da soja (0,2%), café (0,2%), cereais, farinhas e preparações (0,2%) e outros (0,3%) vieram na sequência.

Ao todo, 109 países compraram produtos agropecuários goianos em março. A China respondeu por 71,4% dos negócios, ou seja, US$ 857,1 milhões. Entre os dez maiores clientes ficaram também: Tailândia (2,8%), Países Baixos (2,7%), Taiwan (2,3%), Índia (1,9%), Vietnã (1,8%), Estados Unidos (1,5%), Indonésia (1,3%) e Coreia do Sul (1,3%).

No primeiro trimestre deste ano, agronegócio goiano comercializou 3,7 milhões de toneladas de produtos com outros países e faturou US$ 2,4 bilhões (em valor FOB). Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o crescimento foi de 44,9% em peso e de 78,3% em valor FOB. “Estamos vendendo mais e melhor, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado internacional, mas também fazendo a nossa parte com muita competência. Este resultado é muito importante porque significa dinheiro novo entrando para gerar riqueza e movimentar a economia”, analisa o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.

Saiba mais

O Comex Stat é um sistema para consulta e extração de dados sobre o comércio exterior brasileiro. Gerenciada pelo Ministério da Economia, a plataforma dispõe de informações a partir de 1997 e é atualizada periodicamente. FOB ou Free On Board (Livre a Bordo) é um parâmetro largamente utilizado em comércio exterior para indicar o valor da carga sem incluir o frete, que fica por conta do comprador. O valor é especificado em nota fiscal.

Fonte: Seapa – Governo de Goiás

