Em janeiro, 50 profissionais do cadastro de reserva já haviam sido chamados

Publicado: 12.04.2022

A Prefeitura de Anápolis publicou na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 11, nova convocação de pedagogos para compor o atual quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação. Os 20 profissionais fazem parte do cadastro de reserva do concurso público de 2019 e em janeiro deste ano, outros 50 da lista também foram chamados. Eles farão parte do quadro de docentes nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas.

“Diante dos novos desafios da educação no cenário atual, somado ao número de aposentadorias de professores efetivos, fez-se necessário esta nova convocação de profissionais”, comenta a secretária da pasta, Eerizania de Freitas.

Outra razão é o aumento do número de salas de aulas da rede municipal, após construção, ampliação e reforma em várias unidades escolares nos últimos meses, um investimento que ultrapassou a casa dos R$ 8 milhões. “Continuamos investindo na educação de Anápolis, que é a melhor do Estado, e estes novos profissionais irão reforçar o time de professores da rede, garantindo ainda mais qualidade de ensino aos nossos alunos”, aponta o prefeito Roberto Naves.