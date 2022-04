Retirada dos bilhetes acontece nesta quarta na Ouvidoria (Prefeitura) e na unidade do Rápido (Anashopping); no domingo, no Estádio Jonas Duarte

Publicado: 13.04.2022

A troca de ingressos do programa Torcida Premiada para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2022 acontece nesta quarta-feira, 13, e no domingo, 17, dia do duelo entre Anápolis x Brasiliense, às 16 horas. Os torcedores podem ir à Ouvidoria (Prefeitura), à unidade do Rápido (Anashopping) e ainda ao Estádio Jonas Duarte, que será o único ponto de troca no dia da partida. São disponibilizados até 2,5 mil ingressos.

Para ter direito ao ingresso, o contribuinte deve ter em mãos o comprovante de que está em dia com os tributos municipais (IPTU, ITU e ISS). Há limite de quantidade para troca. São dois ingressos para cada inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a quatro ingressos por cadastro de contribuinte. A lei estabelece ainda que os ingressos trocados pelo programa Torcida Premiada não podem ser vendidos a terceiros.

O objetivo do Torcida Premiada é conscientizar a população sobre a quitação de tributos municipais e proporcionar lazer e entretenimento através do esporte, permitindo ao torcedor obter seu ingresso na troca de comprovante de pagamento do IPTU e ITU ou de notas fiscais de arrecadação do ISS.

Jogo

Anápolis x Brasiliense

Domingo, 17 de abril, às 16h

Pontos de troca

Estádio Jonas Duarte

Endereço: Av. Brasil Sul S/N

Telefone: (62) 3902-1163

13 de abril – horário de funcionamento: 8h às 18h

17 de abril – horário de funcionamento: 8h às 15h

Endereço: Av. Brasil Sul S/N Telefone: (62) 3902-1163 13 de abril – horário de funcionamento: 8h às 18h 17 de abril – horário de funcionamento: 8h às 15h Rápido (Anashopping)

Endereço: Av. Universitária, 2221 – Vila Santana

Telefone: (62) 3902-1202

13 de abril – horário de funcionamento: 8h às 18h

Endereço: Av. Universitária, 2221 – Vila Santana Telefone: (62) 3902-1202 13 de abril – horário de funcionamento: 8h às 18h Ouvidoria (Prefeitura)

Endereço: Av. Brasil, 200 – Centro

13 de abril – horário de funcionamento: 8h às 18h

Obs: não haverá troca na quinta, sexta e sábado