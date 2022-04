Podem fazer o Curso Gestão Escolar e o Compromisso com a Alfabetização em Goiás gestores de escolas públicas das redes estadual e municipais que tenham turmas dos agrupamentos da Educação Infantil (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (1° e 2° anos). O curso é ofertado na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e carga horária de 100 horas

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), por meio do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (Cepfor) e da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental, divulga nesta quarta-feira, 13/4, a reabertura das inscrições para o curso de formação continuada ‘Gestão Escolar e o Compromisso com a Alfabetização em Goiás’. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril e o início do curso está previsto para 9 de maio.

Destinado aos gestores de escolas públicas do estado e dos municípios que tenham turmas dos agrupamentos da Educação Infantil (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (1° e 2° anos), o curso é ofertado na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e carga horária de 100 horas.

A formação tem como objetivo fortalecer o trabalho da gestão escolar visando o aprimoramento de competências e habilidades dos gestores para uma ação mais efetiva em relação aos resultados de aprendizagem com ênfase nos processos de Alfabetização. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição aqui.

