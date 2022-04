Durante pesquisa também foram levantados os valores dos galões de água de 20 litros, que chegaram a uma variação de 33%

Publicado: 18.04.2022

O Procon Anápolis pesquisou quanto o consumidor anapolino está pagando pelo gás de cozinha. De acordo com pesquisa do órgão realizada na semana passada, entre os dias 11 e 12 de abril, em oito estabelecimentos da cidade, o botijão de 13 quilos, quando comercializado no próprio local, sofreu variação de 18%, com valor oscilando entre R$ 110 e R$ 130. Já para receber em domicílio, o valor do mesmo produto pode variar entre R$ 120 e R$ 130 (diferença de 8%).

Se a pessoa que optar pelo cilindro de 20 quilos, com entrega em domicílio, pesquisar antes da compra, pode conseguir economizar em torno de R$ 25, pois o menor preço registrado foi de R$ 185 e o maior, de R$ 210 (variação de 14%). O cilindro de 45 quilos, entregue em casa, sofreu variação de 11%, com preço entre R$ 410 e R$ 455. Durante o levantamento, foram coletados preços à vista e pagamentos com cartão de crédito, que sofreram acréscimo de R$ 5 em alguns estabelecimentos.

Os galões de água mineral de 20 litros também apresentaram variação entre as distribuidoras. A porcentagem de diferença encontrada foi de 33%, sendo o menor valor R$ 12 e o maior R$ 16, com entrega em domicílio. Para conferir na íntegra a pesquisa, consulte https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.

Facebook Twitter Google+