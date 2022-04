A partir daí o contribuinte pode emitir os boletos no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e efetuar o pagamento na segunda-feira (2/5), se seu veículo tiver placa com final 1. Para os demais finais de placa o imposto será pago em maio até o dia 13 referente à primeira parcela. A partir de 2023 o parcelamento de 10 vezes será adotado para todos os contribuintes

Publicado: 26.04.2022

O novo calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) de Goiás entra em vigor no próximo dia 1º de maio, domingo, com validade até dezembro de 2022. A partir daí o contribuinte pode emitir os boletos no site do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e efetuar o pagamento na segunda-feira (2/5), se seu veículo tiver placa com final 1. Para os demais finais de placa o imposto será pago em maio até o dia 13 referente à primeira parcela.

A Secretaria da Economia esclarece que o antigo calendário, com o parcelamento de três vezes deixou de existir, e quem perdeu o prazo, isto é, deixou de quitá-lo nas datas fixadas, pode quitar o IPVA pelo novo parcelamento, mais amplo, sem qualquer encargo ou multa.

O contribuinte que já pagou alguma parcela também será beneficiado. Será possível dividir o saldo remanescente pelo novo número de parcelas fixado no calendário atual para o final da sua placa. O importante é manter a parcela no valor mínimo de R$ 50,00.

Para veículos com finais de placa 1, 2 e 5 o calendário prevê o pagamento do imposto em seis parcelas seguidas; para placas com finais 3, 4, 6, 7 e 8 o pagamento será em sete parcelas e para placas com finais 9 e 0 o pagamento será em oito parcelas. A partir de 2023 o parcelamento de 10 vezes será adotado para todos os contribuintes do IPVA em Goiás.

Secretaria da Economia