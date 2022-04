O processo seletivo visa preencher 39 vagas para tutores educacionais. Há também 3 vagas para contratação imediata e 4 vagas para cadastro de reserva na função de assessor de gestão pedagógica. Os assessores serão lotados na Gerência de Tutoria Educacional da Seduc, com jornada de 40 horas semanais

Publicado: 26.04.2022

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) abre processo seletivo interno para tutores educacionais e assessores de gestão pedagógica. Podem participar da seleção professores da rede pública estadual de ensino, efetivos ou contratados temporariamente, e as inscrições devem ser realizadas até esta quinta-feira (28/4).

O processo seletivo visa preencher 39 vagas para tutores educacionais, que deverão atuar nas Coordenações Regionais de Educação de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campos Belos, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Itapaci, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Minaçu, Novo Gama, Rio Verde, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Há também 3 vagas para contratação imediata e 4 vagas para cadastro de reserva na função de assessor de gestão pedagógica. Os assessores serão lotados na Gerência de Tutoria Educacional da Seduc, com jornada de 40 horas semanais.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, o professor deve ter diploma de Licenciatura Plena, preferencialmente em Pedagogia. O candidato deve ter experiência de, no mínimo, 3 anos de docência na rede estadual de ensino, e de, no mínimo, 2 anos em outras redes públicas ou privadas de ensino, na Educação Básica.

Não é permitida a participação de servidores efetivos ou temporários de outras redes de Educação ou de empresas privadas. Se selecionado, o profissional deverá ter dedicação exclusiva para o cumprimento da carga horária e das atividades de Função Comissionada.

Há preferência por candidatos com especialização Lato Sensu ou Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) na área da Educação.

Saiba todos os requisitos, competências e atribuições dos tutores educacionais e assessores de gestão pedagógica no Edital Nº 06/2022.

Inscrições e cronograma

Para se inscrever, o professor precisa enviar sua documentação pessoal à Gerência de Tutoria Educacional, conforme especificado no edital, por meio de um formulário on-line.

A seleção dos profissionais será realizada em duas ou três etapas, dependendo do cargo pretendido: análise curricular, avaliação de conhecimento e entrevista (exclusivamente para assessores de gestão pedagógica). Confira os critérios de avaliação e os prazos de cada fase da seleção no edital.

Fonte: Secretaria de Educação de Goiás (Seduc)

