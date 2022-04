Escola Municipal de Administração deve repetir ação em novembro para outros profissionais da Prefeitura de Anápolis

Publicado: 26.04.2022

Foto: Bruno Velasco

Profissionais da área de saúde e de educação do município iniciaram, na semana passada, um treinamento de primeiros socorros no miniauditório do Parque Ipiranga. “A intenção é que essas pessoas tenham a consciência de como ajudar a salvar uma vida”, disse a coordenadora geral da Escola de Administração Municipal (EAM), Emanuela Selestino Almeida Ramos, da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos. A ação, que ocorrerá ainda nesta terça-feira, 26, e quinta-feira, 28, deve se repetir em novembro com mais servidores da Prefeitura de Anápolis.

O palestrante e enfermeiro do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Alessandro Rodrigues de Moraes, explicou que a importância dessa iniciativa é dar o primeiro atendimento ao paciente em todas as situações. “A pessoa que tem contato direto com o público, como é o caso das áreas de saúde e educação, devem saber identificar o problema e prestar a ajuda necessária até a chegada da viatura. Dar o suporte básico de vida é uma responsabilidade de todos.”

“Já passei por situações como engasgo de alunos, de epilepsia dentro de sala de aula, síncope ou situação de estresse, em que foi necessário utilizar as técnicas de primeiros socorros”, relatou o professor de educação física Alex Neiva Pereira da Silva, 40 anos. Ele contou que apesar de já ter esse curso em sua matriz curricular, nunca é demais reforçar o conhecimento, e que “o sentimento é que a gestão realmente está se importando com os servidores, a partir do momento que vemos uma formação dessa qualidade.”

Ildeci Rodrigues Madureira, 69 anos, gestor da Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que esse é um complemento muito bom para os profissionais de sua área. “O que estamos aprendendo aqui está sendo muito proveitoso, pois é um conhecimento um pouco mais aprofundado na maneira de socorrer. É isso que aplicamos em nossa vida e em nosso trabalho”, concluiu.