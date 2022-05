Parque Estadual da Serra de Jaraguá vai receber rampa de voo livre (Foto: Goiás Turismo)

Obras contemplam ponto de apoio para turista e estruturação de rampa de voo livre no Parque Estadual da Serra de Jaraguá. Investimento total será de R$ 2,11 milhões, provenientes de emenda parlamentar via Ministério do Turismo

Publicado: 09.05.2022

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) abriu licitação para contratação de empresa que fará a estruturação de uma rampa de voo livre no Parque Estadual da Serra de Jaraguá que integra a trilha do Caminho de Cora Coralina. Apenas nesta obra serão investidos mais de R$ 722 mil, oriundos de emenda parlamentar.

A licitação, na modalidade tomada de preço, será realizada na terça-feira (17/05), às 9h. O edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site www.goiasturismo.go.gov.br ou na sede da Agência, à Rua 30, Bloco A, 2º Andar do Centro de Convenções de Goiânia, no Centro da capital. Os documentos podem ser solicitados, ainda, pelo email: cpl1@goiasturismo.go.gov.br.

Para o governador Ronaldo Caiado, o Caminho de Cora Coralina valoriza as belezas naturais do Estado e fomenta a cadeia do turismo. “É um percurso que encanta. Isso é turismo, renda, melhoria na qualidade de vida, dignidade a quem mora no interior e possibilidade de apreciar essa beleza que poucos conhecem, que é o Cerrado mais lindo do Brasil”, afirma.

Outro edital será aberto nesta semana para contratação de empresas que irão realizar os serviços de infraestrutura na trilha. As intervenções, como construção de pontos de apoio ao turista, serão realizadas em locais estratégicos. No total, o Governo de Goiás vai investir cerca de R$ 2,11 milhões no Caminho de Cora Coralina. Os projetos contemplam sinalização e estruturação da trilha, como pontos de descanso e apoio, pontes e passarelas.

Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina é a única trilha de poesia do mundo, entre Corumbá e a cidade de Goiás, composta por oito municípios e oito povoados, reunindo história, cultura, poesia, natureza e aventura. Além das cidades históricas, também fazem parte do percurso os parques estaduais da Serra dos Pireneus, da Serra de Jaraguá e da Serra Dourada.

Ao longo do trecho, há locais para caminhadas em trilhas, cavalgadas, cicloturismo, voo livre, arvorismo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross, em meio à paisagem única do Cerrado, com serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras, além de rios e córregos. O passeio oferece vivências na natureza, fomenta o turismo local e a proteção às unidades de conservação, promovendo o turismo aliado à preservação do meio ambiente.

Fonte: Goiás Turismo