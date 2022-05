Policlínica Rio Vermelho, na cidade de Goiás, vai atender mais de 200 mil goianos com 20 especialidades médicas

Em funcionamento desde março, unidade já realizou mais de 1.700 atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Investimento do Governo do Estado foi de R$ 20,6 milhões

Publicado: 11.05.2022

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta quarta-feira (11), a Policlínica Rio Vermelho, na cidade de Goiás, sexta unidade de assistência especializada já entregue pela atual administração. Gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), a Policlínica abriu as portas no dia 29 de março e já realizou 795 consultas e 976 exames de imagens e laboratoriais, regulados pelo Complexo Regulador Estadual. Para a construção e aparelhagem da estrutura foram destinados R$ 20,6 milhões.

“Esta Policlínica tem uma importância ímpar. Os doentes crônicos serão avaliados aqui. Aqui eles terão a continuidade do tratamento”, garantiu o governador ao frisar que o serviço desafoga hospitais de urgência.

“Vamos ampliar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas”, reiterou após lembrar que gestões anteriores deixaram de entregar obras na saúde em função do alto custo de manutenção. Para o funcionamento da Policlínica da cidade de Goiás, o contrato de gestão com a organização social vencedora do edital prevê um valor global de 103,9 milhões pelo prazo de 48 meses.

A unidade irá garantir atendimento de qualidade a mais de 203 mil moradores que compõem a Regional de Saúde Rio Vermelho. Caiado anunciou que a unidade será ampliada para oferecer serviço de hemodiálise, assim como já existe em Posse e Quirinópolis. “Teremos aqui toda uma estrutura ampliada para que as pessoas possam ter um tratamento digno e não tenham que se deslocar para outras regiões”, afirmou. Pacientes também terão acesso a medicamentos de alto custo, antes centralizados na Capital. “É respeito às pessoas”, frisou o governador.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Sandro Rodrigues, a unidade vai contribuir para diminuir o déficit na área de consultas e exames, o que promove atendimento digno ao cidadão. “Temos municípios que zeraram filas de especialidade. Isso é o sentido de uma Policlínica. A gente levar saúde, chegar ao município, ser percebido pela população e ter os problemas resolvidos”, destacou.

Assistência Especializada

A estrutura oferece 20 especialidades médicas, como cardiologia, endocrinologia, dermatologia, ortopedia, ginecologia, mastologia, pediatria. Além disso, conta com equipe multiprofissional composta por assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Na policlínica, a população ainda pode realizar 23 tipos de exames, entre ergométricos, de imagens (mamografia, colonoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, raio-X) e laboratoriais.

O prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea destacou a parceria estabelecida com o Governo de Goiás: “Saúde não pode ser mendigada, tem que ser colocada à disposição de todo homem e mulher que contribui para fazer um município, um estado e um Brasil melhor”, finalizou.

Moradora de Americano do Brasil, Gervina Barradas da Silva, de 86 anos, já faz o acompanhamento médico na Policlínica da cidade de Goiás na área de ortopedia. “Buscava tratamento em Goiânia. Facilitou muito, o tratamento agora aqui é mais perto. Já fiz exames, raio-X da mão, dos ombros, das pernas e da coluna”, compartilhou.

Atendimento regionalizado

A Policlínica da Cidade de Goiás também contará com uma unidade móvel de prevenção ao câncer de mama e colo uterino, a Carreta da Prevenção. No veículo, serão realizados exames de mamografia e citopatológicos. “É para fazer o atendimento local, dentro de uma agenda definida com os prefeitos”, explicou o governador.

“Podemos bater a mão no peito e dizer que Goiás tem a regionalização da saúde. Eu que sou do interior, sei o quanto é difícil ter que transportar pacientes até Goiânia”, defendeu o deputado estadual Wagner Neto. Também da Assembleia Legislativa de Goiás, Thiago Albernaz enalteceu a obra entregue. “Dia emblemático e de grande representatividade para todos nós”.

Em Goiás, foram entregues seis unidades do tipo, que representam um investimento total de R$ 66,8 milhões. As outras Policlínicas beneficiam moradores das regiões Sudoeste (Quirinópolis), Vale do São Patrício (Goianésia), Entorno do Distrito Federal (Formosa), Nordeste (Posse) e Oeste (São Luís de Montes Belos).

