Detran-GO intensifica Balada Responsável: objetivo é sensibilizar os condutores para os perigos da combinação de álcool e direção (Fotos: Detran)

Blitzes fiscalizatórias e educativas serão realizadas em vários pontos da capital. Trabalho tem o objetivo de sensibilizar os condutores para os perigos da combinação de álcool e direção. Durante as ações, educadores de trânsito distribuirão material educativo e alertarão os condutores para os perigos do desrespeito às leis de trânsito

Publicado: 14.05.2022

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) intensifica a Balada Responsável neste final de semana. Serão realizadas blitzes simultâneas em diferentes pontos da capital com o intuito de coibir a combinação de álcool e direção. Durante as ações, educadores de trânsito distribuirão material educativo e alertarão os condutores para os perigos do desrespeito às leis de trânsito.

As blitzes educativas precedem a fiscalização e serão realizadas nesta sexta-feira, das 19h à 0h, no sábado, das 18h à 0h e no domingo, das 16h às 20h, em locais estratégicos da capital. Já as ações fiscalizatórias ocorrerão em diversos pontos e horários.

A Balada Responsável acontece diariamente com ações de educação e de fiscalização. O programa tem o objetivo de sensibilizar os condutores para a adoção de comportamentos seguros no trânsito e de coibir a circulação de condutores embriagados, contribuindo para a segurança no trânsito. Neste ano, 6.056 condutores foram autuados por dirigir sob o efeito de álcool. O número já corresponde quase a metade dos registros feitos em 2021, quando ocorreram 12.183 flagrantes.

O etilômetro utilizado pelo Detran-GO possui bocal descartável com a tecnologia “one way”, o que elimina o risco de contaminação. Esse modelo não deixa o ar retornar ao bocal, evitando que o condutor aspire qualquer partícula presente no aparelho, que é higienizado a cada teste.

Tolerância zero

O condutor flagrado dirigindo sob o efeito de álcool ou que se nega a fazer o teste do bafômetro é autuado administrativamente. Terá que pagar multa no valor de R$ 2.934,70 (podendo dobrar em caso de reincidência) e responderá processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também fica retido até que seja apresentado um outro motorista habilitado.

Caso seja constatada a embriaguez, quando o bafômetro acusar valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar (descontada a margem de erro) ou se o exame de sangue marcar resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L), o motorista é enquadrado em crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele é preso em flagrante.

Fonte: Detran-GO