A maior contribuição para o bom desempenho de Goiás na safra atual vem da soja. De acordo com a Conab, a estimativa é de produção de 16,0 milhões de toneladas de soja na safra atual, o que aponta para um crescimento de 10,2% na comparação com a safra anterior (Fotos: Ênio Tavares e Wenderson Araújo)

Nova rodada do levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para aumento de 18,8% da produção na safra atual, na comparação com a anterior

Publicado: 14.05.2022

O 8º Levantamento da Safra de Grãos 2021/2022, divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estima que a produção goiana de grãos deve ser de 29,2 milhões de toneladas na safra 2021/22. O número representa um crescimento de 18,8%, em relação à safra 2020/2021 e coloca Goiás como terceiro maior produtor nacional de grãos, entre todos os Estados e o Distrito Federal. A área plantada deve aumentar 2,3% e a produtividade média, 16,1%.

A maior contribuição para o bom desempenho de Goiás na safra atual vem da soja e do milho. De acordo com a Conab, a estimativa é de produção de 16,0 milhões de toneladas de soja na safra atual, crescimento de 10,2% na comparação com a safra anterior. Esse crescimento em um contexto de quebra de safra no Sul do País, posiciona Goiás como o segundo maior estado produtor de soja no Brasil. O milho também tem previsão de alta, 33,1%, com a produção chegando a 11,2 milhões de toneladas.

Esta nova rodada de projeções da Conab confirma ainda que Goiás deve manter a primeira posição nacional entre os maiores produtores de sorgo e girassol. A produção goiana de sorgo deve atingir 1,3 milhão de toneladas (alta de 44,7% em relação à safra 2020/2021). Já a produção estadual de girassol deve chegar a 42,6 mil toneladas (+113,0%).

Cana, café e uva

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também divulgou uma nova rodada de seu Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) nesta quinta-feira (12/5). Entre os principais destaques da pesquisa estão as projeções, para 2022, de crescimento da produção de cana-de-açúcar (75,1 milhões de toneladas, alta de 3,4% na comparação com 2021), café arábica (17,0 mil toneladas, +4,2%) e uva (1,7 mil toneladas, +13,4%).

Fonte: Seapa – Governo de Goiás