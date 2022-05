Local oferecerá novo conceito arquitetônico para a cidade, com jatos d’água multicoloridos e espaços de lazer

Publicado: 14.05.2022

Foto: Samuel Sousa

As áreas de um antigo clube da cidade, no Bairro Jundiaí, passaram por uma grande transformação e, em breve, darão espaço ao mais novo e moderno parque de Anápolis, o Parque das Águas. Com 90% da obra concluída, a Prefeitura aposta em um local com infraestrutura moderna, 100% acessível, com equipamentos e espaços atrativos, oferecendo à população um novo conceito em qualidade de vida com contato direto com a natureza.

O novo parque, que tem entrega prevista para julho deste ano, contará com espaços de convivência, deck com vista panorâmica, anfiteatro, quiosques, playgrounds e academia ao ar livre. A atração principal ficará por conta das fontes que fazem jus ao nome do espaço. “O Parque das Águas contará com três fontes. A primeira delas ficará na entrada e as outras, distribuídas na extensão do mesmo. Uma delas tem 151 jatos d’água instantâneos e multicoloridos”, explica a engenheira e diretora de Obras Públicas, Flávia Ribeiro.

Com extensão de mais de 17 mil metros quadrados, o novo parque tem em sua estrutura calçamentos em piso drenante, uma alternativa que preserva o meio ambiente e reduz impactos ambientais como alagamentos e enchentes. “Tudo foi pensado respeitando o ecossistema local, com arborização e vegetação paisagística considerando o aproveitamento já existente”, explica o Secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Wederson Lopes. Ele também conta que será realizado o plantio de mais de 80 mudas de plantas nativas do Cerrado.

Para a prática de atividades esportivas, foram construídas quatro quadras, uma com grama sintética destinada ao futebol Society, duas quadras de areia para a prática de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia ou futebol de areia e uma quadra poliesportiva.