Divulgação de vagas de emprego, elaboração de currículo e cursos de qualificação estão entre os serviços disponíveis à população

Publicado: 17.05.2022

Foto: Divulgação

Pensando nos jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho e nos trabalhadores que buscam novas oportunidades de emprego e formas para se qualificar, o programa Emprega Anápolis, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, descentralizou o atendimento, que agora é levado aos bairros, indo até o cidadão que antes precisava procurar a Prefeitura para ter acesso aos serviços.

Divulgação de vagas de emprego, encaminhamento para o mercado de trabalho, elaboração e impressão de currículos, orientação quanto à utilização de aplicativos da Carteira de Trabalho Digital e inscrição para cursos de qualificação profissional fazem parte do apoio que é oferecido pelo município como estratégia de empregabilidade.

Durante o mês de maio, os atendimentos ocorrem sempre das 9h às 16h, da seguinte forma: às terças-feiras, no CMEI Maria Zenita de Jesus, no Bairro de Lourdes; às quartas-feiras, no Cenfor Industrial Munir Calixto e no Cras Sul Copacabana; às quintas-feiras, no Cras Leste Jardim Alvorada; e às sextas-feiras, na Escola Municipal Jahir Ribeiro, no Guanabara. Além disso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a Unidade Sine Centro continua prestando o mesmo atendimento. Para mais informações, o telefone de contato é o 3902-1350 ou 3902-2626.