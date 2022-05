Unidade do Governo de Goiás prevê atender cerca de 500 pacientes no Mutirão de Triagem Operatória

Publicado: 18.05.2022

Para otimizar o atendimento de pacientes que aguardam por cirurgia eletiva, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) realiza, desta quarta-feira (18) ao dia 20, sexta-feira, o Mutirão de Triagem Operatória da unidade do Governo de Goiás. Cerca de 500 pacientes terão acesso a consultas médicas e exames pré-operatórios, como hemograma, eletrocardiograma e raios X.

Conduzido pelo Crer, com apoio da Coordenação da Regulação Ambulatorial e de Cirurgia Eletiva da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o mutirão encaminhará para procedimentos cirúrgicos na instituição na especialidade de ortopedia (quadril, pé/tornozelo, joelho, mão e ombro) os pacientes que estejam aptos à realização da cirurgia, após passarem por consulta e exames.

“O processo de preparação pré-operatória é imprescindível para a efetivação do agendamento da cirurgia. Otimizar estas etapas através do Mutirão não só contribui para uma maior eficiência desse processo quanto facilita as vindas do paciente na unidade, uma vez que esta ação permitirá concluir as etapas pré-operatórias em um mesmo dia”, explica a coordenadora do Núcleo Interno de Regulação do Crer, Wanessa Barcelos.

Os agendamentos das cirurgias serão efetivados após a liberação do paciente pela triagem pré-operatória, obedecendo a capacidade operacional de cada especialidade cirúrgica.

Rafaela Bernardes (texto e foto)/Agir

