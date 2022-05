A final do Canto da Primavera Kids será realizada no dia 26 de junho, no Largo da Igreja Matriz em Pirenópolis. O evento tem o formato de concurso e terá duas categorias, uma com participantes com idade entre quatro e oito anos e outra para a faixa etária de nove a 14 anos. Crianças e adolescentes residentes em Pirenópolis que estudam na rede privada também poderão se inscrever

Publicado: 19.05.2022

Além de sediar a já tradicional mostra de música Canto da Primavera em setembro, Pirenópolis também vai receber uma edição infantil do festival. O Canto da Primavera Kids, realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em parceria com a prefeitura do município, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de junho. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (23/05) nas escolas das redes estadual e municipal ou na sede da prefeitura pelos pais ou responsáveis das crianças.

Para o secretário estadual de Cultura, Marcelo Carneiro, o primeiro Canto Kids visa despertar o interesse das crianças pelo universo musical e valorizar os talentos infantis. “Esse concurso é uma forma que a Secult encontrou para incluir as crianças na programação do Canto, mas de uma forma em que elas sejam as protagonistas. Ou seja, que elas possam mostrar seu talento e também se aperfeiçoar cada vez mais”, ressaltou.

O evento tem o formato de concurso e terá duas categorias, uma com participantes com idade entre quatro e oito anos e outra para a faixa etária entre nove e 14 anos. Crianças e adolescentes residentes em Pirenópolis que estudam na rede privada também poderão se inscrever.

Nesta primeira edição, o Canto Kids será dividido em quatro etapas eliminatórias, que serão realizadas no Centro de Pirenópolis e nas regiões dos Pireneus, Santos e Babilônia, entre os dias 22 e 25 de junho. Já a final, será realizada no dia 26 de junho, no Largo da Igreja Matriz.

A avaliação, bem como classificação e eliminação dos candidatos será realizada por uma comissão julgadora composta por profissionais reconhecidos, escolhidos a critério da Secretaria Municipal de Cultura de Pirenópolis. A performance terá duração de três minutos e será avaliada a partir de três critérios: voz, interpretação e apresentação de palco. A premiação é de R$ 18 mil e será distribuída entre os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar nas duas categorias.

