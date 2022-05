Ministério da Saúde alerta para casos que poderiam ser evitados, mas estão ressurgindo no País

Publicado: 20.05.2022

Devido ao surgimento de doenças que podem ser prevenidas com vacina e algumas até erradicadas, o Ministério da Saúde está realizando em todo o País um monitoramento com os núcleos regionais de Vigilância para reforçar a necessidade da vacinação de rotina. A equipe da Vigilância Epidemiológica de Anápolis já participou de plenárias e capacitações sobre hepatite viral, difteria e aguarda data para a discussão sobre a poliomielite.

“A maioria dos casos são provenientes da baixa cobertura vacinal. As pessoas deixaram de procurar a vacinação de rotina. É importante retomar esse esquema para que doenças que podem ser prevenidas não voltem”, ressalta a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Mirlene Garcia.

Todas as vacinas estão disponíveis na rede municipal de saúde. Na maioria dos postos de Anápolis, a sala de vacina funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, mas em seis pontos a aplicação dos imunizantes acontece das 8h às 21h (veja a lista abaixo). Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Goialândia e Joanápolis, além do povoado de Branápolis e Vila São Vicente, a vacinação ocorre conforme agendamento na unidade de saúde local. Para receber a dose, é preciso procurar uma unidade com o cartão de vacinas.

Mirlene ainda destaca a importância desse esquema vacinal para as crianças, que são as mais acometidas com essas doenças que podem ser evitadas. “É muito importante que os pais ou responsáveis vejam a caderneta e completem a situação vacinal. É um cuidado que pode evitar grandes problemas”, frisa.

Influenza, covid e sarampo

Também estão disponíveis na rede as vacinas contra influenza e covid. A coordenadora chama a atenção para as pessoas que precisam receber essas doses. “Precisamos que a população fique atenta. Ainda não saímos da pandemia e estamos num período favorável para doenças respiratórias”, pontua.

A vacina contra a influenza está disponível para os seguintes grupos: idosos com mais de 60 anos; trabalhadores de saúde; crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; e trabalhadores portuários.

As doses da vacina contra a covid estão disponíveis para completar o esquema vacinal, nos locais em que são distribuídas, conforme o imunizante (informações no site anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis). A campanha contra o sarampo para trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos também continua.

Unidades de saúde:

(8h às 16h)

(8h às 21h)

