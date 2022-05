Os equipamentos chegam para auxiliar os professores na execução de suas atividades, permitindo o acesso a equipamentos de qualidade e o maior aproveitamento dos materiais e conteúdos disponibilizados pela Seduc

Ao todo, 23 mil equipamentos serão distribuídos aos educadores. A intenção é que os itens auxiliem os profissionais na execução de suas atividades dentro e fora da sala de aula. Nessa primeira entrega, foram distribuídos 529 dos 23 mil computadores adquiridos pelo Estado

Publicado: 20.05.2022

O Governo de Goiás iniciou, nesta quinta-feira (19/5), a entrega de notebooks aos professores da rede pública estadual de ensino. Os primeiros a receberem os equipamentos foram os profissionais dos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) do Estado, que participavam de uma semana de imersão em Integração Curricular em Pirenópolis.

Nessa primeira entrega, foram distribuídos 529 dos 23 mil computadores adquiridos pelo Estado. Assim como os chromebooks, entregues aos estudantes de 3ª série do Ensino Médio, os itens são disponibilizados em regime de comodato e poderão ser utilizados fora do ambiente escolar.

Segundo o superintendente de Tecnologia da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Bruno Marques Correia, os equipamentos chegam para auxiliar os professores na execução de suas atividades, permitindo o acesso a equipamentos de qualidade e o maior aproveitamento dos materiais e conteúdos disponibilizados pela Seduc.

“Hoje temos diversos sistemas e portais disponíveis para uso e os professores terão mais liberdade e disponibilidade para executar suas demandas com um equipamento individual e móvel”, explica o superintendente. De acordo com Bruno Marques, as próximas entregas ocorrerão por Coordenação Regional de Educação (CRE) e devem ser concluídas até o final do mês de junho.

Para o professor Carlos Eduardo Santos da Silva, que atua como coordenador de Integração Curricular no Cepi Polivalente Antônio Carlos Paniago, em Mineiros, os notebooks chegam para somar aos demais investimentos feitos pelo Governo de Goiás na área da Educação. “Apesar de o Governo estar investindo muito nas escolas, em infraestrutura e equipamentos, muitos (professores) ainda não têm o acesso a notebooks e a outros materiais pedagógicos. Vai contribuir e, com certeza, a Educação de Goiás está ganhando muito com isso”, ressalta o professor.

Já para a professora Andra Ribeiro, do Cepi Polivalente Professora Antusa, de Campos Belos, os novos equipamentos farão a diferença dentro e fora da sala de aula. “Contribui muito com a formação dos professores, com o processo de formatação das avaliações, o acesso aos nossos alunos e com a nossa motivação também, porque a gente precisa desse tipo de valorização, desse tipo de fomento aos servidores, aos professores e nós estamos muito felizes”, afirma a professora.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

