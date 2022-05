Programa de fomento ao esporte de alto rendimento beneficia 600 desportistas goianos, em três categorias diferentes. Investimento no ano será de R$ 2,5 milhões. Assim como nos últimos anos, o Pró-Atleta utilizará o sistema de cartão pagador do Banco do Brasil. O valor debitado e o destino do gasto irão diretamente para o sistema do programa

Publicado: 20.05.2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), começou a entregar, nesta quinta-feira (19/5), os cartões do Pró-Atleta 2022. O programa de fomento ao esporte de alto rendimento beneficia 600 contemplados, que foram selecionados em edital lançado no início do ano. O projeto já investiu, de 2019 para cá, R$ 6 milhões no esporte goiano, e vai injetar mais R$ 2,5 milhões até o final deste ano.

Além do cartão, já com o valor das duas primeiras parcelas do projeto no ano, os atletas assinaram o termo de adesão e começaram a receber as camisas com a nova logo do programa. As entregas seguem até a próxima quarta-feira (25/5), de acordo com cronograma estabelecido pela gerência do projeto e que pode ser conferido no site da Seel, no link .

Secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula Rodrigues comentou sobre a continuidade do Pró-Atleta e a importância destes recursos para os contemplados. “Sabemos que para um atleta de alto rendimento atingir resultados em competições, é necessário que haja muita dedicação e suporte, neste sentido, é fundamental que o Estado esteja sempre próximo aos nossos representantes, e a bolsa do Pró-Atleta é uma das ferramentas fundamentais neste processo. Esperamos ver nossa bandeira cada vez mais nos pódios das mais diversas modalidades, pelo Brasil e mundo afora”, declarou o titular da pasta.

Alguns dos exemplos de bolsistas do Pró-Atleta que costumam representar Goiás em competições internacionais são os lutadores de taekwondo Dângela Guimarães e Patrik Cardoso. Integrantes do programa do Governo de Goiás há várias temporadas, os dois venceram recentemente as Seletivas Internacionais para participarem dos Jogos Panamericanos Universitários, que serão disputados no México.

“O Pró-Atleta é muito importante para me dar o suporte de disputar competições e garantir pontuação no ranking nacional e internacional. O programa é fundamental para garantir que a gente faça a nossa preparação e consiga competir no alto rendimento”, ressaltou Dângela, que recentemente foi campeã do Rio Open Internacional, e também é campeã brasileira, sul-americana e pan-americana. “Agora é manter o foco na preparação, continuar somando pontos, com o objetivo de alcançar as Olimpíadas de Paris, em 2024”, completou a atleta de 21 anos.

Das 600 bolsas para os atletas goianos, 10% são reservadas para as modalidades do paradesporto. Um dos contemplados é Dwan Gomes, jogador que há oito anos frequenta a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. “A avaliação que eu tenho é que um incentivo como o Pró-Atleta faz muita diferença na carreira de um atleta. É muito difícil se manter em alto rendimento, pois toda a preparação envolve custos”, declarou o jogador de 29 anos.

Assim como nos últimos anos, o Pró-Atleta utilizará o sistema de cartão pagador do Banco do Brasil. O valor debitado e o destino do gasto irão diretamente para o sistema do programa. Os dados coletados são analisados e cruzados com as notas fiscais apresentadas pelos beneficiários, o que agiliza e deixa mais transparente a prestação de contas.

Como funciona o programa?

Serão pagas dez parcelas no ano de 2022, totalizando investimento de R$ 2,5 milhões. São três categorias de atletas contemplados pelo programa: estudantil, estadual e nacional. O primeiro grupo tem 250 pessoas, que recebem bolsa no valor de R$ 250. O nível estadual conta com 300 atletas, com parcelas mensais de R$ 500. Já a terceira faixa tem um benefício de R$ 750 para 50 integrantes da categoria nacional.

Fonte: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel-GO)