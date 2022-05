Campanha acontece das 8h às 16h em todas as unidades de saúde do município e no Bairro de Lourdes, no evento do Vem e Faz

Publicado: 25.05.2022

Devido à baixa cobertura vacinal em todo o País, o Estado de Goiás definiu o próximo sábado, 28, como mais um Dia D de vacinação contra a Influenza, Sarampo e Covid-19. Será das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde do município, incluindo os quatro distritos e o povoado de Branápolis. No Bairro de Lourdes, a imunização será feita na estrutura do Vem e Faz, que acontece na praça do bairro a partir das 9h.

A vacina contra a Influenza está disponível para os seguintes grupos: idosos com mais de 60 anos; trabalhadores de saúde; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; e trabalhadores portuários.

Já a imunização contra o sarampo poderá ser feita em trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A vacina contra a Covid-19 estará disponível em todas as doses para completar o esquema vacinal nos locais em que são distribuídas conforme o imunizante (anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis). É fundamental levar o cartão de vacinas.

Em todas as situações, serão exigidos comprovantes de inclusão nos grupos, como relatório médico; prescrição de medicamentos de uso contínuo; identificação como portador de doença permanente; documentos que comprovem o exercício do trabalho (não é valido documento de conselho unicamente). Em caso de profissional liberal, apresentar comprovação de exercício.

Locais de vacinação contra a Influenza e Sarampo:

Bairro de Lourdes – Estrutura no Vem e Faz

Unidade Dr. Illion Fleury Jr

Maracananzinho

Boa Vista/Santa Isabel

São Carlos

Jardim das Américas

Recanto do Sol

Vila Norte

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazaré

JK

Tropical

São Lourenço

Jardim das Oliveiras

Jardim Suíço

São José

Vila Fabril

Paraíso

Vila União

Vivian Parque

Calixtópolis

São Vicente

Munir Calixto

Vila Formosa

João Luiz de Oliveira

Arco Verde

Arco-Íris

Dom Manoel

Calixtolândia

Vila Esperança

Filostro Machado

Santo Antônio

Maracanã

Alexandrina

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Adriana Parque

Parque dos Pirineus

Abadia Lopes da Fonseca

Goialândia

Interlândia

Souzânia

Joanápolis

Branápolis